10 признаков, что ребенку нужна помощь психолога

Посещать психолога – это не страшно и не стыдно, а особенно, если это касается счастливого будущего ваших детей.

О симптомах, во время которых необходимо пойти с ребенком на консультацию к психологу, рассказала педиатор Екатерина Олесь.

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Когда стоит обратиться за помощью к специалисту

Если ребенку 3-4 года, то воображаемый друг – это обычный процесс. Впрочем, если ему больше 7 лет и вы заметили, что к нему "заходит в гости" такой друг, то необходимо обратить на это внимание.

Когда ребенок ест продукты только определенного цвета, формы или испытывает страх перед определенной подачей пищи (например, порезанные овощи или фрукты).

Если бывают неконтролируемые моменты агрессии, например, к животным на улице, высказывания желания причинить боль или повышенн интерес к анатомии.

Когда у ребенка есть собственные навязчивые "ритуалы". Может быть связано как и с мытьем рук, так и с другими вещами.

Если ребенок избегает визуального контакта с другими людьми – как с близкими родственниками, так и со сверстниками.

Наблюдается повышенный интерес к огню и всему, что с ним связано.

Избегает детей, ведет себя отстраненно и эмоционально холоден. Ребенок не улыбается, имеет нейтральное выражение лица, не выражающее ни положительных, ни отрицательных эмоций.

Имеющиеся странные ассоциации и визуальное несоответствие в творчестве (рисунки, лепка). Впрочем, это тонкая грань, ведь также может свидетельствовать и о наличии творческой фантазии.

Ребенок избегает собственного имени и половой принадлежности.

Есть непонятные стойкие страхи, которые нельзя объяснить, а ребенок не поддается расспросу.

У ребенка длительные ночные кошмары, с ночным пробуждением или криками.

Врач отметила, что все выше перечисленные симптомы могут иметь большое значение для диагностики и оказания необходимой помощи.

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