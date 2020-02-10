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10 признаков, что ребенку нужна помощь психолога

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Когда отвести ребенка к психологу / unsplash.com

Посещать психолога – это не страшно и не стыдно, а особенно, если это касается счастливого будущего ваших детей.

О симптомах, во время которых необходимо пойти с ребенком на консультацию к психологу, рассказала педиатор Екатерина Олесь.

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Когда стоит обратиться за помощью к специалисту

  • Если ребенку 3-4 года, то воображаемый друг – это обычный процесс. Впрочем, если ему больше 7 лет и вы заметили, что к нему "заходит в гости" такой друг, то необходимо обратить на это внимание.
  • Когда ребенок ест продукты только определенного цвета, формы или испытывает страх перед определенной подачей пищи (например, порезанные овощи или фрукты).
  • Если бывают неконтролируемые моменты агрессии, например, к животным на улице, высказывания желания причинить боль или повышенн интерес к анатомии.
  • Когда у ребенка есть собственные навязчивые "ритуалы". Может быть связано как и с мытьем рук, так и с другими вещами.

  • Если ребенок избегает визуального контакта с другими людьми – как с близкими родственниками, так и со сверстниками.
  • Наблюдается повышенный интерес к огню и всему, что с ним связано.
  • Избегает детей, ведет себя отстраненно и эмоционально холоден. Ребенок не улыбается, имеет нейтральное выражение лица, не выражающее ни положительных, ни отрицательных эмоций.
  • Имеющиеся странные ассоциации и визуальное несоответствие в творчестве (рисунки, лепка). Впрочем, это тонкая грань, ведь также может свидетельствовать и о наличии творческой фантазии.
  • Ребенок избегает собственного имени и половой принадлежности.
  • Есть непонятные стойкие страхи, которые нельзя объяснить, а ребенок не поддается расспросу.
  • У ребенка длительные ночные кошмары, с ночным пробуждением или криками.

Врач отметила, что все выше перечисленные симптомы могут иметь большое значение для диагностики и оказания необходимой помощи.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Психология Новости Здоровье Здоровье Воспитание Родители и дети Семья Психология семьи Дети
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