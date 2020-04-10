13 терминов о коронавирусе, которые надо знать

С началом пандемии коронавируса появилось немало новых или ранее неизвестных слов. Что означают эти термины, когда какой из них целесообразно употреблять, объясняем в материале.

Подборка наиболее употребляемых слов во время пандемии коронавируса.

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SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 – это официальное название вируса, вызвавшего пандемию. Если расшифровать аббревиатуру и перевести, то выйдет: "коронавирус два, вызывает тяжелый острый респираторный синдром". Два – потому что первым был SARS, который вызвал вспышку атипичной пневмонии в 2002 году.

Коронавирус

Коронавирус – общее название вирусов из семейства, к которому относится SARS-CoV-2. Эти вирусы известны как бета-коронавирусы. Коронавирусами их называют из-за внешнего вида оболочки. Под микроскопом отдельный вирус выглядит как сфера, окруженная короной из шипов, которыми вирус цепляется к клеткам живого организма.

COVID-19

COVID-19 – болезнь, которую вызывает вирус SARS-CoV-2.

Если расшифровать аббревиатуру, получится "коронавирусная болезнь 2019 года". Поэтому ВОЗ позволяет употреблять просто "коронавирусная болезнь".



Сейчас 184 страны мира борются с пандемией COVID-19 / Фото Unsplash

Нулевой пациент

Нулевой пациент – первый в мире или в определенной стране больной, который заразился инфекцией.

Пандемия

Пандемия – когда болезнь распространяется по всему миру. ВОЗ объявила о пандемии COVID-19 11 марта 2020 года.

Пути передачи

Пути передачи – процесс передачи вируса от одного человека к другому. Ученые до сих пор не выяснили, как именно распространяется SARS-CoV-2.

Вероятно, что основные пути передачи – воздушно-капельный и контактный. В первом случае заражение происходит через капли слюны, которые человек разбрызгивает вокруг себя, когда кашляет или чихает.

При контактном пути передачи человек заражается, прикоснувшись к предметам, на которых остались вирусные частицы, а затем перенеся их к себе на слизистые.

Подтвержденные случаи

Подтвержденные случаи – случаи заражения COVID-19, при которых диагноз ставят на основании результатов лабораторных тестов. Из-за нехватки тестов фактическое число зараженных, вероятно, гораздо выше.

Пневмония

Пневмония – когда маленькие воздушные мешочки легких (по-научному они называются альвеолы) воспаляются и наполняются жидкостью. Это тяжелое осложнение COVID-19.

Аппарати ИВЛ

ИВЛ – медицинское оборудование для искусственной вентиляции легких. Его применяют, если пациент не может или ему трудно дышать самостоятельно. Проблемы с дыханием часто возникают у людей с двусторонней пневмонией. От возможности присоединиться к аппарату ИВЛ иногда зависят шансы на жизнь пациента.

Осложнением коронавирусной болезни является пневмония / Фото Pixabay

Коэффициент летальности

Коэффициент летальности – процент летальных случаев среди больных, заразившихся вирусом.

Коэффициент летальности COVID-19 разнится в зависимости от страны и возраста пациентов.

СИЗ

СИЗ – средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, защитные костюмы и другое снаряжение, которое снижает риск заразиться инфекцией.

Социальное дистанцирование

Социальное дистанцирование – тактика ограничения скоплений людей, при которой им рекомендуется держаться на расстоянии в два метра друг от друга. Это помогает избежать попадания капель из носа или рта зараженного человека на здорового.

Социальное дистанцирование включает отмену обучения в детских садах и школах, публичных мероприятий, закрытие ресторанов и других общественных учреждений.

Коллективный иммунитет

Коллективный иммунитет – когда значительное количество людей становятся устойчивыми к болезни потому, что уже переболели, или потому, что сделали прививку. В такой ситуации распространение заболевания замедляется или прекращается.

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