Авиган против коронавируса: почему возникают сомнения в эффективности препарата

Китайское правительство заявило, что рекомендует использовать препарат Авиган (фавипиравир) для лечения людей, больных коронавирусом.

Препарат Авиган, который производит компания Fujifilm Holdings Corp, используют для лечения новых штаммов гриппа. После клинических испытаний власть Китая заявила об эффективности препарата и в лечении Covid-19, сообщают The Guardian, Independent, Asian Review.

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Чжан Синьмин, один из чиновников Министерства науки и техники Китая, заявил, что Авиган продемонстрировал обнадеживающие результаты в ходе клинических испытаний в двух китайских городах: в Ухане и Шэньчжэне. В целом в исследованиях приняли участие 340 пациентов, больных коронавирусом. Чиновник добавил, что лечение Авиганом безопасно и не имеет побочных эффектов.

Он имеет высокую степень безопасности и является явно эффективным в лечении. <...> Китайская фармацевтическая компания ожидает массовое производство препарата и обеспечение стабильного снабжения,

– заявил Чжан.

Китай заявляет, что во время исследований в Ухане температура у тех пациентов, которым давали Авиган, вернулась в норму примерно через 2 дня по сравнению с теми, кому не давали этот препарат. Для нормализации температуры участникам другой группы понадобилось 4 дня. Зато кашель у пациентов, принимавших вышеупомянутые лекарства, проходил на день раньше – на четвертый день, а не на пятый.

Также СМИ пишут, что пациенты, которых лечили в Шэньчжэне, получили отрицательные результаты на коронавирус уже через 4 дня после установления диагноза. Зато у тех людей, которым не давали этот препарат, результат на коронавирус стал отрицательным только на 11 день после установления заболевания.

Лишь 8,2% пациентов, принимавших фавипиравир, нуждались в подключении к искусственной вентиляции легких. Среди тех пациентов, которые не принимали этот препарат, аппараты искусственного дыхания понадобились 17,1% больным.

Также рентген показал улучшение состояния легких около 91% пациентов, которых лечили с помощью фавипиравира. А вот у тех людей, которые не лечились этим препаратом, этот показатель составляет 62%.

Что известно об Авигане и в чем подвох?

Препарат T-705, известный как Авиган (или фавипиравир), изготавливает компания Fujifilm Toyama Chemical. Это синтетический противовирусный препарат, который во время предыдущих исследований продемонстрировал свое активное действие в борьбе с широким спектром вирусов в нескольких моделях заболевания in vivo.

Интересно, что японские врачи также начали использовать этот препарат в клинических исследованиях. Они применяют эти лекарства на пациентах с коронавирусом с легкими и умеренными симптомами.

Но Министерство здравоохранения Японии предполагает, что фавипиравир не очень эффективен для лечения людей с более выраженными симптомами.

Интересно, что такие же результаты были в исследованиях, которые изучали действие других препаратов для лечения коронавируса: ВИЧ-лопинавир и ритонавир.

Также заявления Китая об отсутствии побочных эффектов препарата контрастируют с оценками японских врачей, которые появились еще в 2014 году. Во время японских исследований было установлено, что препарат может вызвать гибель плода или привести к его деформации. Кроме того такой эффект был замечен не только во время приема препарата беременными женщинами, но и мужчинами. То есть врачи заявляют, что Авиган влияет на сперму мужчины, тем самым причиняя негативные последствия будущему плоду.

Интересно, что Министерство безопасности пищевых продуктов и наркотиков Южной Кореи решило не ввозить в страну Авиган после того, как специалисты по инфекционным болезням установили, что для подтверждения эффективности препарата недостаточно клинических данных.

Не стоит не учитывать, что акции компании Fujifilm после объявления правительства выросли на 15%. Зато пресс-секретарь компании заявил, что они произведут Avigan только на заказ и не намерены его продавать.

Вывод: теоретически Авиган может бороться с коронавирусом в более легкой его стадии, как при ОРВИ или гриппе. Поскольку это противовирусный препарат, то лучше всего он действует, если принимать его непосредственно в начале заболевания. Однако пока что недостаточно клинических данных о том, как Авиган лечит коронавирус у пациентов с осложнениями и подействует ли он, если принимать его не в начале заболевания, а позже. Также смущают противоречивые утверждения врачей относительно побочных действий препарата.

Пока непонятно, какую пользу получит Китай от продаж Авигана, но очевидным является тот факт, что правительство пытается ускорить его продажи. Ведь клинические испытания действия препарата на Covid-19 начались только в феврале.



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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