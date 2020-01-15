24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Бигус удалил выпуск программы с антивакцинаторами и извинился

34 Читати новину українською
Денис Бигус об антивакцинаторстве / 24 Канал

Денис Бигус – редактор BIHUS.info, удалил выпуск программы "Гомеопатия Л" с противниками вакцинации. И попросил прощения у людей, которые могли изменить мнение, у своей команды и участников программы.

11 января BIHUS.info опубликовали выпуск программы "Гомеопатия Л", которую раскритиковали в соцсетях. Вечером 14 января она исчезла с канала. А утром 15 января Денис Бигус объяснил, что решил ее удалить и объяснил почему.

Также по теме: Почему СМИ не должны давать возможность антивакцинаторам распространять свои мысли

 
Редактор BIHUS.info Денис Бигус
"Меня, как человека "глубоко привитого" назвали главным антивакцинаторским злом страны. И внезапно все начали бороться со мной и это очень специфическое ощущение, когда это делают люди с такой же позицией, как у тебя, которых ты считаешь единомышленниками. Моя логика была следующей: возьмем группу людей, даже с необоснованными и опасными убеждениями, но посмотрим, кто они, как они живут, как их подтолкнуть, чтобы они меняли свою точку зрения, во что они еще верят".

По словам Бигуса, он ожидал критику в комментариях, возможно, даже больше, чем обычно, но не того, что произошло. Объясняя это верой "в свою аудиторию и ее здравый смысл".

 
Редактор BIHUS.info Денис Бигус
"Сначала все было обычно, но потом подключился фейсбук. Его просветительская часть и это я говорю без сарказма. Позиция этих людей была следующая: факт участия в нашей программы противников вакцин – является пропагандой антивакцинаторства и все остальное не имеет значения. Для меня лично этот тезис является неестественным, возможно я слишком верю в людей. И примерно через сутки я стал виноват в эпидемиологической ситуации в Украине. Фокус с антивакцинации сместился на меня лично".

По мнению Бигуса, этот выпуск попал прямо в "социальную травму". В травму, о которой он не подозревал. Но, по словам журналиста, это никак его не оправдывает, как автора программы.

 
Редактор BIHUS.info Денис Бигус
"Я не являюсь специалистом в этом типе травм и я не собираюсь больше в этом возиться, поэтому выпуск был удален. Это первое видео, которое мы когда-либо самостоятельно удаляли. Я не хотел этим видео кого-то убеждать, показывать какую-то другую точку зрения. Только то, что такие люди существуют. И из-за того, что видео удалили, они существовать не перестанут".

Он также выразил сомнения, что кто-то после просмотра выпуска программы может изменить свое мнение о вакцинации. И если такие люди существуют, то просит прощения у них, у своей команды за то, что также попали под удар. И у участников программы, которые откликнулись, приехали и потратили время.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Гороскоп на 15 января для всех знаков зодиака
сегодня
1895
Автор: Александр Бевза, Денис Бигус
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Вакцинация
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
14 января 17:55 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза 9345
14 января 16:43 Воспаление легких: что такое пневмония и чем она опасна для взрослых и детей
Олександр Бевза 31852
14 января 08:43 Хроническая усталость: что это такое и как уберечься
Настя Сукач 10178
13 января 22:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза 121675
11 января 11:41 Всемирный день "спасибо": почему важно благодарить себя и других
Анастасія Кушпіт 797
Новости
Больше новостей
Залиште відгук