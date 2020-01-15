Бигус удалил выпуск программы с антивакцинаторами и извинился

Денис Бигус – редактор BIHUS.info, удалил выпуск программы "Гомеопатия Л" с противниками вакцинации. И попросил прощения у людей, которые могли изменить мнение, у своей команды и участников программы.

11 января BIHUS.info опубликовали выпуск программы "Гомеопатия Л", которую раскритиковали в соцсетях. Вечером 14 января она исчезла с канала. А утром 15 января Денис Бигус объяснил, что решил ее удалить и объяснил почему.

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Редактор BIHUS.info Денис Бигус "Меня, как человека "глубоко привитого" назвали главным антивакцинаторским злом страны. И внезапно все начали бороться со мной и это очень специфическое ощущение, когда это делают люди с такой же позицией, как у тебя, которых ты считаешь единомышленниками. Моя логика была следующей: возьмем группу людей, даже с необоснованными и опасными убеждениями, но посмотрим, кто они, как они живут, как их подтолкнуть, чтобы они меняли свою точку зрения, во что они еще верят".

По словам Бигуса, он ожидал критику в комментариях, возможно, даже больше, чем обычно, но не того, что произошло. Объясняя это верой "в свою аудиторию и ее здравый смысл".

Редактор BIHUS.info Денис Бигус "Сначала все было обычно, но потом подключился фейсбук. Его просветительская часть и это я говорю без сарказма. Позиция этих людей была следующая: факт участия в нашей программы противников вакцин – является пропагандой антивакцинаторства и все остальное не имеет значения. Для меня лично этот тезис является неестественным, возможно я слишком верю в людей. И примерно через сутки я стал виноват в эпидемиологической ситуации в Украине. Фокус с антивакцинации сместился на меня лично".

По мнению Бигуса, этот выпуск попал прямо в "социальную травму". В травму, о которой он не подозревал. Но, по словам журналиста, это никак его не оправдывает, как автора программы.

Редактор BIHUS.info Денис Бигус "Я не являюсь специалистом в этом типе травм и я не собираюсь больше в этом возиться, поэтому выпуск был удален. Это первое видео, которое мы когда-либо самостоятельно удаляли. Я не хотел этим видео кого-то убеждать, показывать какую-то другую точку зрения. Только то, что такие люди существуют. И из-за того, что видео удалили, они существовать не перестанут".

Он также выразил сомнения, что кто-то после просмотра выпуска программы может изменить свое мнение о вакцинации. И если такие люди существуют, то просит прощения у них, у своей команды за то, что также попали под удар. И у участников программы, которые откликнулись, приехали и потратили время.

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