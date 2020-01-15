Бигус удалил выпуск программы с антивакцинаторами и извинился
Денис Бигус – редактор BIHUS.info, удалил выпуск программы "Гомеопатия Л" с противниками вакцинации. И попросил прощения у людей, которые могли изменить мнение, у своей команды и участников программы.
11 января BIHUS.info опубликовали выпуск программы "Гомеопатия Л", которую раскритиковали в соцсетях. Вечером 14 января она исчезла с канала. А утром 15 января Денис Бигус объяснил, что решил ее удалить и объяснил почему.
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По словам Бигуса, он ожидал критику в комментариях, возможно, даже больше, чем обычно, но не того, что произошло. Объясняя это верой "в свою аудиторию и ее здравый смысл".
По мнению Бигуса, этот выпуск попал прямо в "социальную травму". В травму, о которой он не подозревал. Но, по словам журналиста, это никак его не оправдывает, как автора программы.
Он также выразил сомнения, что кто-то после просмотра выпуска программы может изменить свое мнение о вакцинации. И если такие люди существуют, то просит прощения у них, у своей команды за то, что также попали под удар. И у участников программы, которые откликнулись, приехали и потратили время.
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