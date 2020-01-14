Чому ЗМІ не мають давати можливість антивакцинаторам поширювати свої думки

11 січня BIHUS.info опублікував програму "Геометрія Л", у якій висловлювали думки противники вакцинації. Випуск викликав жваве обговорення в соцмережах. Як редактор Здоров'я 24 вирішив теж висловити свою думку про це.

Мені як медичному журналісту дуже прикро, що колеги, не розуміючись в темі, створюють умови для поширення фейків, шкідливої та небезпечної інформації.

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Чому не можна давати слово антивакцинаторам?

Як стверджує сам Денис Бігус, "Геометрія Л" створена для того, щоб познайомити глядачів не із самими ідеями, які висвітлюють у програмі, а з носіями цих думок. У свої випуски він запрошував різних людей: виборців Порошенка, Зеленського і ОПЗЖ, ветеранів АТО, патрульних, ЛГБТ, ІТ-спеціалістів. Але всі вони відрізняються від антивакцинаторів тим, що їхні ідеї не становлять небезпеки для життя і здоров'я українців. І тим, що вакцинація – це питання науки, а не особистої точки зору, сексуальної орієнтації, професії або способу життя.

Низькому рівню вакцинації в Україні ми можемо завдячувати саме таким людям й ЗМІ, які поширюють подібну інформацію. Антивакцинатори нині мають великі майданчики для пропаганди своєї брехні в інтернеті, особливо – у соцмережах. Нагадаю, що з такою інформацією активно борються Facebook, Youtube та Instagram. Вони масово почали видаляти інформацію противників вакцин і встановили заборону на просування (рекламу) таких матеріалів.

Як бачимо, в Україні все інакше: авторитетні журналісти-розслідувачі BIHUS.info, з якими, до речі, 24 канал співпрацює, дали їм ще одну можливість. І саме завдяки авторитету цих журналістів вони можуть переконати людей, які мають сумніви. Ба більше: сам факт обговорення цього питання легалізує їхню позицію і дає їй право на життя.

Чим небезпечні противники вакцини?

Саме через низький рівень вакцинації до нас повертаються небезпечні хвороби, про які ми вже давно забули. 10 років тому про дифтерію й кір майже ніхто не згадував. А лише за 2019 рік кором перехворіли майже 60 тисяч людей, з початку спалаху 2017 року померло 43 особи. Як кажуть експерти, це тільки початок і з часом нас чекають великі спалахи дифтерії, правця, поліомієліту та туберкульозу.

Завдяки вакцинації людство змогло повністю побороти чуму та віспу, які вбили велику частину населення Європи. Рівень дитячої смертності зменшилась мінімум у 6 разів. А загалом, за підрахунками ВООЗ, щороку завдяки вакцинації вдається запобігти до 3 мільйонів смертей.

Антивакцинатори ж це все руйнують. І найголовніше, що вони шкодять не тільки собі, а й всім навколо. Щоб припинити циркуляцію вірусу – потрібен колективний імунітет, а він досягається, коли вакциновані не менше ніж 95% населення. Цієї цифри досягнути важко, бо є люди, які не можуть вакцинуватися через протипоказання (онкохворі, люди з імунодефіцитом), та люди, які через особливість імунної системи можуть захворіти навіть після щеплення. Й антивакцинатори передусім ставлять під загрозу їхнє життя.

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Інша небезпека в тому, що віруси можуть мутувати. Якщо противник вакцинації захворіє на якусь інфекцію – вона може змінитись в його тілі так, що стане небезпечною для щепленої людини.

Саме тому не можна давати можливість поширювати брехню. А якщо це маячня антивакцинаторів, вона може мати дуже велику ціну – життя невинних людей, які піклуються про своє здоров'я і своїх дітей.

Брехня та перекручування

Крім того, гості програми вдалися до брехні, наприклад, адвокат Сергій Гула заявив, що він виграв "вакцинну справу" у Верховному суді. Це – неправда.

У 2006 році у Вінницькій області дітям ввели неякісну пробу Манту російського виробництва, що викликало негативні реакції у дітей. Без сумніву, випадок жахливий і потребує покарання винних. Саме цей адвокат виграв цю справу. Але брехня у тому, що проба Манту – не вакцина. Вона не створює імунітету в дітей, а є лише скринінговим засобом для діагностики туберкульозу. Маю сумніви, що людина, яка так довго займається судовими позовами проти щеплень, могла переплутати туберкулінову пробу з вакциною. Але ця маніпуляція може переконати глядача не робити щеплення своїм дітям.

Кілька разів протягом всього випуску від різних гостей повторювалася інформація, що щеплення викликає аутизм. Про це йшлося в маніпулятивному досліджені Ендрю Вейкфілда, який підтасував результати, за що у 2010 році втратив ліцензію, а його публікацію видалили зі всіх авторитетних джерел.

Тому дуже прикро, що BIHUS.info дав себе використати і поширити брехню, яку противники вакцинації зможуть застосовувати для підтвердження власних аргументів. Робота журналістів не полягає в тому, щоб дати можливість людям наговорити неправду та маніпуляції без спростування.

Я розумію, що формат програми робить акцент на інше, але через потенційну небезпеку автори програми могли використати, наприклад, екранний текст, щоб уникнути поширенню фейків. Бо вакцинація – це питання здорового глузду, а не тема для хайпу. Тут є чітка межа між злом і добром, яку не можна переступати.

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