Более 400 украинцев лечатся от коронавируса дома, – Ляшко

В Украине по состоянию на 2 апреля диагностировали 804 случая коронавируса. Лишь 398 больных сейчас находятся в больницах, остальные лечатся амбулаторно, то есть в домашних условиях.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 2 апреля рассказал, что за минувшие сутки лаборатории в Украине сделали 2 555 исследований образцов на коронавирус.

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Из 804 случаев коронавируса госпитализированы в учреждения здравоохранения 398 человек, все остальные находятся на амбулаторном лечении. Среди них – 20 детей и 26 медработников,

– рассказал Ляшко.

По его словам, только 1 человек сейчас находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

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