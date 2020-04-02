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Более 400 украинцев лечатся от коронавируса дома, – Ляшко

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В Украине по состоянию на 2 апреля диагностировали 804 случая коронавируса. Лишь 398 больных сейчас находятся в больницах, остальные лечатся амбулаторно, то есть в домашних условиях.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 2 апреля рассказал, что за минувшие сутки лаборатории в Украине сделали 2 555 исследований образцов на коронавирус.

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Из 804 случаев коронавируса госпитализированы в учреждения здравоохранения 398 человек, все остальные находятся на амбулаторном лечении. Среди них – 20 детей и 26 медработников,
– рассказал Ляшко.

По его словам, только 1 человек сейчас находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Новость долняется…


Как отличить коронавирус от других болезней / Инфографика 24 канала
 

Автор: Наталья Боднар
Теги: Новости Украины Новости Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Виктор Ляшко Здоровье Лечение Здоровая жизнь
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