Как будут работать стоматологии во время карантина: новые правила от Минздрава
Министерство здравоохранения обнародовало новые требования к работе стоматологов во время карантина.
Стоматологические клиники начали работать в обычном режиме. Но, чтобы лечение было безопасным и минимизировать риски заражения коронавирусом Минздрав составил перечень требований для работы стоматологов. Правила опубликовала пресс-служба Минздрава в Facebook.
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Посещать стоматологию во время карантина можно в таком порядке:
- Только по предварительной записи и без сопровождающих (кроме сопровождения детей в возрасте до 14 лет, лиц с инвалидностью и пожилых людей).
- Нельзя ожидать приема в помещении клиники.
Какие условия должны выполнить стоматологические клиники:
Стоматологические клиники должны обеспечить посетителей антисептическими средствами, а работникам перед началом работы измерять температуру.
Работники стоматологии также должны иметь средства защиты: респираторы без клапанов, герметичные очки, щитки для лица и шапочки.
- Записывать пациентов разрешено с интервалом не менее 15 минут.
- Пациенты во время приема должны находиться в изолированном стоматологическом кабинете, после каждого пациента следует обязательно провести уборку.
Интересно, что по рекомендациям Минздрава, с кабинета должны быть убраны рекламная продукция, журналы и игрушки.
Правила работы стоматологии во время карантина / Инфографика Минздрава
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