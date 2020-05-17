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Как будут работать стоматологии во время карантина: новые правила от Минздрава

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Как работают стоматологии во время пандемии
Как работают стоматологии во время пандемии / dzerkalo.media

Министерство здравоохранения обнародовало новые требования к работе стоматологов во время карантина.

Стоматологические клиники начали работать в обычном режиме. Но, чтобы лечение было безопасным и минимизировать риски заражения коронавирусом Минздрав составил перечень требований для работы стоматологов. Правила опубликовала пресс-служба Минздрава в Facebook.

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Посещать стоматологию во время карантина можно в таком порядке:

  • Только по предварительной записи и без сопровождающих (кроме сопровождения детей в возрасте до 14 лет, лиц с инвалидностью и пожилых людей).
  • Нельзя ожидать приема в помещении клиники.

Какие условия должны выполнить стоматологические клиники:

Стоматологические клиники должны обеспечить посетителей антисептическими средствами, а работникам перед началом работы измерять температуру.

Работники стоматологии также должны иметь средства защиты: респираторы без клапанов, герметичные очки, щитки для лица и шапочки.

  • Записывать пациентов разрешено с интервалом не менее 15 минут.
  • Пациенты во время приема должны находиться в изолированном стоматологическом кабинете, после каждого пациента следует обязательно провести уборку.

Интересно, что по рекомендациям Минздрава, с кабинета должны быть убраны рекламная продукция, журналы и игрушки.


Правила работы стоматологии во время карантина / Инфографика Минздрава

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Министерство здравоохранения Украины Стоматология Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Здоровье Лечение
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