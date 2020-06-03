Черногория официально объявила о завершении эпидемии коронавируса 2 июня. Страна стала второй в Европе после Словении.

Решение приняли после того, как страна прошла два инкубационных периода в 28 дней без единого нового случая коронавируса, сообщает Vijesti.

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Как Черногория преодолела коронавирус

В правительстве отметили, что страна имеет современные лаборатории, профессиональных экспертов и прекрасную организацию.

Если бы не все это, мы не смогли бы успешно бороться с эпидемией и стать первой страной в Европе, в которой больше нет инфицированных – свободной от коронавируса,

– добавили в правительстве.

В Институте общественного здоровья отметили, что формальная отмена состояния эпидемии не означает исчезновения угрозы и отмены мер безопасности. Приказы министерства, а также рекомендации Института, остаются в силе.

В то же время определенные обязательные меры пересмотрят и скорректируют с учетом ситуации на местах.

Что известно о коронавирусе в Черногории?

Начало эпидемии в Черногории объявили 26 марта. За все время клинически подтвердили 324 заражений коронавирусом, из них 215 – выздоровели, а 9 человек – умерли. Туристический сезон планируют возобновить с 1 июля.



Заметим, что Черногория – это небольшое государство на Балканах, население которого составляет лишь чуть более 640 тысяч человек.