Что будет, если человек съест кошачий корм

"Аппетитное рагу с говядиной", "мини филе в нежном соусе" – маркетологи хорошо поработали над тем, чтобы рацион домашних животных звучал аппетитно. При таком разнообразии кажется, что ваш кот питается лучше вас. И что будет, если вы действительно попробуете корм своего любимца?

Медиакомпания ТС решила изучить пищевые качества кошачьего корма и узнать, можно ли человеку есть еду для животных.

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Кошачий корм содержит мясо, которое изготавливают на тех же фермах, что и для людей. Их производство регламентировано четкими стандартами качества и безопасности.

В частности, определены основные показатели корма, условия к сырью, правила упаковки, транспортировки и хранения. К тому же, существуют четкие способы исследования качества.

Безопасно ли людям есть корм для животных

Из чего изготавливают корм для кошек

Сырьем кошачьего корма являются мясные субпродукты – внутренние органы крупного рогатого скота, которые не входят в человеческий рацион.

Волос, копыта, рога, обрезки шкур, перегной, содержимое желудка, а также то, что в процессе производства могло упасть на пол, – в корм не попадает.

Другие компоненты корма для животных – злаки, овощи, масла.

Сосиски и вермишель, скорее всего, изготовлены по той же технологии, что и рагу из кролика в сливочном соусе для кота.

В современном мире важно не то, как называется еда, а то, из чего она изготавливается.

Список ингредиентов на упаковке сосисок, пачке вермишели и на банке кошачьего корма. Другое дело, что список бывает трудно понять.

Однако, сходство производственного процесса – не повод включать в свой рацион кошачий корм.

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