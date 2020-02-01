Что такое коронавирусы и что о них известно

Всем известно о китайском коронавирусе 2019-nCoV, который сейчас циркулирует не только в Китае, но и в мире. Что же такое коронавирусы и были ли подобные случаи – читайте в материале.

Первые коронавирусы человека hCoV-229Е и hCoV-OC43 впервые описали еще в 1960-х годах, после чего в экспериментах на добровольцах была показана их способность вызывать ОРВИ, рассказал врач педиатр Роман Шиян.

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Коронавирусы – это Коронавирусы – это большая группа вирусов, вызывают заболевания человека и животных.

Исследования 1970-1980-х годов показывают, что вышеупомянутые вирусы являются возбудителями от 5 до 15% всех ОРВИ у человека. Примерно у 50% людей болезнь протекает бессимптомно, а у других вызывает респираторную инфекцию, которую невозможно отличить от других ОРВИ.

В поле зрения СМИ коронавирусы попали в 2002-2003 годах, когда в Южном Китае вспыхнула атипичная пневмония SARS. Возбудителем этого заболевания оказался ранее неизвестный коронавирус SARS-CoV. До окончания вспышки коронавируса, в июле 2003 года было зарегистрировано 8,096 случаев заболевания и 774 смерти в 30 странах мира (смертность – 9,6%).

Источник этого вируса так и не обнаружили. Похожие коронавирусы были найдены у животных, которые продаются на южнокитайских рынках. Зато у большинства работников этих рынков были обнаружены антитела против этого вируса.

Летучие мыши являются бессимптомными носителями похожих коронавирусов. С 2004 года не было ни одного сообщения о новых случаях заболевания человека инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV. Впрочем после этой вспышки было описано еще несколько незнакомых распространенных коронавирусов человека: HCoV-NL63 и HCoV-HKU1. Коронавирус HCoV-NL63 часто становился причиной гриппа у детей в возрасте до 3 лет.

В следующий раз коронавирусы широко обсуждались в СМИ в 2012-2014 годах, когда появился ближневосточный респираторный синдром MERS, возбудителем которого является коронавирус MERS-CoV. Ученые считали, что источником этой инфекции являются верблюды, ведь у более 90% верблюдов Ближнего Востока есть антитела против этого вируса. Вирус способен передаваться от человека к человеку, однако эта способность гораздо ниже, чем в SARS-CoV, и для передачи инфекции нужен тесный контакт. До марта 2017 года было зарегистрировано около 2 тысяч случаев заболевания и около 700 летальных случаев в 27 странах (смертность около 35%).

Последний раз коронавирусы начали массово обсуждаться в 2020 году, когда в китайском городке Ухань вспыхнул коронавирус 2019-nCoV.

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