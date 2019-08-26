Что такое волчанка: симптомы, лечение и профилактика

"Известной" эту болезнь сделал доктор Хаус из одноименного сериала: диагноз "волчанка" из-за многочисленных и разнообразных симптомов стал настоящим мемом. Чаще всего под этим термином подразумевается системная красная волчанка.

Системная красная волчанка – самый распространенный тип, он бывает разной степени тяжести и может поражать многие части тела. При дискоидной волчанке возникает красная сыпь, которая не исчезает, а после выхода на солнце на коже появляются язвы. Еще бывает лекарственная волчанка, которую вызывают некоторые лекарства, и исчезает она после их отмены.

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Системная красная волчанка – что это? Это аутоиммунное заболевание; оно возникает, когда иммунная система человека ошибочно начинает атаковать собственные клетки и ткани.

Воспалительные процессы, которые вызывает волчанка, могут охватывать практически все органы и системы организма: суставы, кожу, почки, клетки крови, головной мозг, сердце, легкие.

Болезнь в десять раз чаще развивается у женщин, чем у мужчин, появляется обычно в молодом возрасте (15-45 лет) и более характерна для людей африканского, латиноамериканского, азиатского происхождения, чем для европеоидов. Точной причины волчанки наука не знает – вероятно, к ее развитию приводит сочетание факторов. Доказана роль генетики, но и окружающая среда влияет: в развитых странах волчанка возникает чаще.

Симптомы и диагностика волчанки

Волчанку сложно диагностировать: она может маскироваться под другие заболевания. Один из характерных признаков волчанки – сыпь на лице, похожий по форме на крылья бабочки. Правда, возникает он не у всех – да и вообще нет двух пациентов, у которых проявления этой болезни были бы одинаковыми.

Другие симптомы системной красной волчанки могут включать боль или отек в суставах, необъяснимую лихорадку, боль в мышцах или в груди при глубоком вдохе, бледность кожи, особенно на руках и ногах, повышенную чувствительность к солнечному свету, отеки ног и лица, хроническую усталость. Симптомы могут появляться и исчезать, их может быть больше или меньше.



Волчанка часто проявляется красными пятнами на лице

К сожалению, не существует лабораторного параметра, благодаря которому можно с уверенностью подтвердить или опровергнуть волчанку. Однако анализы крови и мочи помогают врачу сориентироваться. Еще может потребоваться рентгенограмма грудной клетки и эхокардиограмма (УЗИ сердца). Поскольку волчанка влияет на состояние почек, для уточнения диагноза часто проводят биопсию почки.

Опасность системной красной волчанки в том, что воспалительный процесс распространяется на многие ткани и органы, нарушая их работу. Одна из главных причин смерти при этом заболевании – почечная недостаточность, потому что волчанка серьезно повреждает почки. Если поврежден головной мозг и нервная система, может возникать головная боль, головокружения, изменения в поведении и настроении, нарушения зрения, а иногда ситуация осложняется судорогами или инсультом.

Болезнь может влиять на клетки крови, и тогда появляется анемия и повышается риск кровотечений или, наоборот, тромбозов. Также волчанка повреждает сосуды и вызывает васкулит – воспаление сосудистой стенки. Смертность среди людей с волчанкой выше, чем в популяции в целом.

Лечение волчанки

Лечение системной красной волчанки подбирается индивидуально, так как оно зависит от тех нарушений, которые уже произошли в организме. Терапия может сильно отличаться в периоды обострений и ремиссий. Главные задачи – предотвратить обострение и снять его, если оно уже развилось, а еще уменьшить повреждения органов.

Терапия обычно включает противовоспалительные средства, препараты для лечения малярии (они влияют на иммунную систему и могут снизить частоту обострений), кортикостероиды, иммуносупрессоры, биологические препараты, моноклональные антитела, опиоиды и другие препараты.

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