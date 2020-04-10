Что завозят в Украину для борьбы с коронавирусом: объяснение Зеленского
В Украину прибыли уже 4 самолета с оборудованием и средствами борьбы против коронавируса. В ближайшее время ожидают еще 4.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном обращении к украинцам.
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Результатом недельной доставки будет:
- Почти полмиллиона респираторов;
- 150 тысяч одноразовых костюмов повышенного класса;
- 100 тысяч тестов ПЦР;
- 200 тысяч реагентов;
- 20 тысяч защитных очков;
- 10 аппаратов ИВЛ;
- 10 специальных боксов для транспортировки больных;
- 10 миллионов масок, которые поступят на полки аптек.
По словам Зеленского, кроме этого Украина наращивает собственное производство. На этой неделе отгружено 4 тысячи многоразовых костюмов, и изготавливается миллион масок ежедневно.
Также самолетом из Китая доставили промышленную линию, которая существенно ускорит производство масок в Украине.
Смотрите видеообращение Владимира Зеленского
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
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