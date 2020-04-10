Что завозят в Украину для борьбы с коронавирусом: объяснение Зеленского

В Украину прибыли уже 4 самолета с оборудованием и средствами борьбы против коронавируса. В ближайшее время ожидают еще 4.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном обращении к украинцам.

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Президент Владимир Зеленский "В течение недели наши самолеты из Китая и Южной Кореи доставляют все необходимое. Уже прибыло 4 самолета, еще 4 мы ожидаем сегодня и на этих выходных".

Результатом недельной доставки будет:

Почти полмиллиона респираторов;

150 тысяч одноразовых костюмов повышенного класса;

100 тысяч тестов ПЦР;

200 тысяч реагентов;

20 тысяч защитных очков;

10 аппаратов ИВЛ;

10 специальных боксов для транспортировки больных;

10 миллионов масок, которые поступят на полки аптек.

По словам Зеленского, кроме этого Украина наращивает собственное производство. На этой неделе отгружено 4 тысячи многоразовых костюмов, и изготавливается миллион масок ежедневно.

Также самолетом из Китая доставили промышленную линию, которая существенно ускорит производство масок в Украине.

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского



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