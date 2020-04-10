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Что завозят в Украину для борьбы с коронавирусом: объяснение Зеленского

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В Украину привезли оборудование для борьбы с COVID-19 / 5.ua

В Украину прибыли уже 4 самолета с оборудованием и средствами борьбы против коронавируса. В ближайшее время ожидают еще 4.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном обращении к украинцам.

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Президент Владимир Зеленский
"В течение недели наши самолеты из Китая и Южной Кореи доставляют все необходимое. Уже прибыло 4 самолета, еще 4 мы ожидаем сегодня и на этих выходных".

Результатом недельной доставки будет:

  • Почти полмиллиона респираторов;
  • 150 тысяч одноразовых костюмов повышенного класса;
  • 100 тысяч тестов ПЦР;
  • 200 тысяч реагентов;
  • 20 тысяч защитных очков;
  • 10 аппаратов ИВЛ;
  • 10 специальных боксов для транспортировки больных;
  • 10 миллионов масок, которые поступят на полки аптек.

По словам Зеленского, кроме этого Украина наращивает собственное производство. На этой неделе отгружено 4 тысячи многоразовых костюмов, и изготавливается миллион масок ежедневно.

Также самолетом из Китая доставили промышленную линию, которая существенно ускорит производство масок в Украине.

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского


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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Владимир Зеленский Здоровье Обращение Зеленского Лечение Профилактика заболеваний
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