Чтобы остановить коронавирус, нужно 18 месяцев мирового карантина: исследование

В попытках остановить распространение китайского коронавируса страны по всему миру вводят запреты на перемещение и массовые мероприятия. Однако, как показывает новое исследование специалистов из Имперского колледжа Лондона, чтобы эти меры сработали, они должны длиться 18 месяцев или больше.

Исследователи, о работе которых рассказывает Business Insider, проанализировали распространение коронавируса Covid-19 в Великобритании и США и пришли к выводу, что изоляция всех зараженных и запрет на массовые собрания может сократить число смертей вдвое. Однако для этого жесткие меры должны оставаться в силе до тех пор, пока не появится вакцина.

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По оценкам экспертов, вакцину разработают минимум через 18 месяцев.

По словам авторов исследования, если карантинные меры будут ослаблены до внедрения вакцины, скорость распространения вируса и смертность от него быстро вернутся к начальным уровням. В частности, новая волна эпидемии может накрыть Китай, где число заражений удалось снизить до минимума.

К сожалению, эпидемиологи не учли, сможет ли экономика выдержать 18 месяцев жестких карантинных мероприятий.

Следовательно, некоторые страны пересмотрели вероятность продления карантина. New York Times сообщил, что план американского правительства теперь предполагает, что эпидемия продлится не менее полутора года и будет развиваться несколькими волнами.

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Кроме того, план призывает принять Закон об оборонной промышленности, который позволит перенаправить промышленные ресурсы на программы национальной безопасности. Это позволит эффективно реагировать на такие последствия, как коллапс системы здравоохранения и нехватка продуктов или медикаментов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что планирует принять более строгие меры по сдерживанию коронавируса.

Карантинные мероприятия в Украине / Инфографика 24 канала

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