COVID-19 живет дольше всего на медицинских масках: результаты исследования
COVID-19 может храниться на медицинских масках до семи дней. По мнению исследователей, коронавирус более устойчив на гладких поверхностях.
Об этом говорится в работе ученых из Школы общественного здравоохранения при Университете Гонконга, пишет The Lancet Microbe.
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Согласно новым исследованиям, коронавирус остается активным на внутреннем слое медицинской маски в течение четырех суток, а на внешнем слое – до семи дней. На последний седьмой день его концентрация составляет около 1 процента.
На санитарно-гигиенической бумаге и салфетках COVID-19 держится 3 часа.
На обработанной древесине и ткани вирус оставался одни сутки. С банкнот и стекла коронавирус исчезал на четвертые сутки.
Очень важно, если вы носите хирургическую маску, не касаться ее внешней стороны. Если вы загрязненными руками прикоснетесь к глазам, можете заразиться,
– сообщили исследователи.
Сколько времени живет коронавирус на различных поверхностях / Инфографика 24 канала
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