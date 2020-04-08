COVID-19 живет дольше всего на медицинских масках: результаты исследования

COVID-19 может храниться на медицинских масках до семи дней. По мнению исследователей, коронавирус более устойчив на гладких поверхностях.

Об этом говорится в работе ученых из Школы общественного здравоохранения при Университете Гонконга, пишет The Lancet Microbe.

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Согласно новым исследованиям, коронавирус остается активным на внутреннем слое медицинской маски в течение четырех суток, а на внешнем слое – до семи дней. На последний седьмой день его концентрация составляет около 1 процента.

На санитарно-гигиенической бумаге и салфетках COVID-19 держится 3 часа.

На обработанной древесине и ткани вирус оставался одни сутки. С банкнот и стекла коронавирус исчезал на четвертые сутки.

Очень важно, если вы носите хирургическую маску, не касаться ее внешней стороны. Если вы загрязненными руками прикоснетесь к глазам, можете заразиться,

– сообщили исследователи.



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