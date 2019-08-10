Действительно ли мы тупеем из-за использования GPS

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Как влияет GPS
Как влияет GPS / pixabay.com

Гиппокамп – отдел мозга, который по форме напоминает морского конька, он отвечает за ориентацию в пространстве. Говорят, что он у нас атрофировался из-за использования гаджетов. Но это не так.

В те давние времена, когда не было ни GPS, ни бумажных карт, гиппокамп помогал человеку ориентироваться на местности. Сегодня же многие из нас в буквальном и переносном смысле слова теряется, не имея возможности выстроить новый маршрут из точки А к точке Б с помощью смартфона. А ученые пытаются понять, как технический прогресс сказывается на устройстве нашего мозга.

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Washington Post вышла статья, в которой говорилось, что устройства с GPS могут ухудшать нашу сообразительность (хотя никаких объективных доказательств вреда GPS для работы нервной системы человека не обнаружили). Почему?

via GIPHY

Известно, что гиппокамп работает активнее, когда мы пытаемся ориентироваться на местности сами, чем когда мы используем навигаторы.

Наибольшие по размеру гиппокампы – у лондонских таксистов, которые в силу профессии обязаны знать наизусть расположение тысяч улиц.

По этой причине некоторые эксперты предполагают, что отсутствие "навигационной нагрузки" может привести к ранней дегенерации гиппокампа, ухудшению когнитивных функций и болезни Альцгеймера.

Но нейробиолог Лондонского университетского колледжа Кейт Джеффри убежден: такие опасения преждевременны. И у него два аргумента против GPS-фобии.

GPS не шкодить мозку
GPS не вредит мозгу

1. Мозг человека, который потерял необходимость ориентироваться на местности, не простаивает, а переключаться для решения других задач. Например, на ориентирование среди информации в интернете.

2. Чтобы пользоваться навигатором, мы все равно должны уметь пользоваться картой. В этом смысле функция "проложить маршрут" в смартфон не привнесла революционных изменений в восприятие мозгом реальности.

Поэтому можете пользоваться GPS без опасений.

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Теги: Гаджеты Техно Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Мозг
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