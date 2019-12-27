Детали смерти женщины от наркоза: мечтала стать матерью

На Днепропетровщине после несложной гинекологической операции умерла женщина. Ей был 41 год и она мечтала стать матерью. Операция прошла успешно, но на следующий день женщина почувствовала себя плохо, врачи не смогли ее спасти

Причина смерти – токсическое действие неизвестного вещества, сообщает ТСН.

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Диагноз – токсический шок от неизвестного вещества. Это полиорганная недостаточность. То есть сердце, печень, почки без лекарств перестают работать,

– рассказал главный врач областной больницы Мечникова Сергей Рыженко.

На этой трагической истории все не закончилось. Позже еще шестерых пациентов доставили в больницу, они также были после операции с анестезией.

Одна из пострадавших, 57-летняя женщина несколько дней находилась в коме. Сейчас в тяжелом состоянии в реанимации.

За семь лет присутствия лекарственного средства на рынке Украины претензий по качеству лекарственного средства не было. Побочных явлений, которые были зафиксированы у пациентов – не зарегистрированы,

– рассказали в больнице.

В больнице пока не проводят операции, а наркоз временно запретили до выяснения обстоятельств.