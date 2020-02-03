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Доктор Комаровский отправится с "гастролями" в Россию: подробности

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Доктор Комаровский отправится с "гастролями" в Россию / Instagram / @doctor_komarovskiy

Доктор Евгений Комаровский, который является бывшим советником по медицине президента Украины Владимира Зеленского, отправляется в турне по городам России в апреле 2020 года.

Об этом сообщил сам Комаровский, записав видео. Ролик был опубликован в социальной сети инстаграм на странице одного из врачей Иркутска Ирины Духовниковой.

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Врач анонсировал "большие семинары для родителей" в Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске, Якутске и Уфе с 12 по 21 апреля.

"В интервале с 12 по 21 апреля я буду в Уфе, Новосибирске, Якутске, Иркутске и Екатеринбурге. И в каждом городе у нас пройдет большой семинар, продолжительностью около четырех часов, где мы будем обсуждать самые острые, самые актуальные вопросы здоровья ребенка и, надеюсь, здоровья, благополучия, взаимоотношений его родителей", – сказал Комаровский.

В сети уже появились афиши с семинарами украинского врача, цена которых от 400 до 1 400 грн.

Доктор Комаровский отправится с "гастролями" в Россию / Скриншот​

Комаровский отправляется в турне в Россию: реакция соцсетей

Однако в комментариях к публикации есть немало гневных комментариев.

"Этот твой поступок не может быть вне политики – ты едешь в страну, которая убивает граждан твоей страны. Возможно именно на твоем мероприятии будут эти люди, которые участвовали в убийствах. И тебе действительно нужны эти кровавые деньги?" – пишут пользователи в сети.

"Только не надо сразу – предатель, он едет выполнять секретное задание – залечить московитов до смерти", – опубликовали интернет-юзеры в твиттере.


Скриншот из твиттера

"Надеюсь, что он будет советовать включать увлажнитель воздуха при всех типах болезней и не обращаться к врачам".


Скриншот из твиттера

"Забота о людях, которые стреляли в украинцев" – доктор Комаровский едет в "гастрольный" тур в Россию".


Скриншот из твиттера

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоровье Медицина Новости Здоровье Новости России Новости Украины Доктор Евгений Комаровский
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