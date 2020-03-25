Если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофическим, – Емец

В Украине ежедневно фиксируют новые случаи заражения коронавирусом. Глава Минздрава Илья Емец считает, что количество заражений, как и смертей, будет расти.

Мы фиксируем очаги вспышки эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины. Количество больных стремительно растет каждый день. Об этом в своем видеообращении заявил министр здравоохранения Илья Емец.

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По его словам, из опыта китайских врачей можно выделить три основных столпа преодоления инфекции и ее последствий:

первый – профилактика, то есть не впустить вирус в страну. К сожалению, этого сделать не удалось;

– профилактика, то есть не впустить вирус в страну. К сожалению, этого сделать не удалось; второй – локализация катастрофы. Это удалось Китаю. Сейчас Украина может жесткими мерами локализовать распространение инфекции. Однако Европе это не удалось;

– локализация катастрофы. Это удалось Китаю. Сейчас Украина может жесткими мерами локализовать распространение инфекции. Однако Европе это не удалось; третий столп борьбы – госпитальный или этап лечения. К сожалению, медицинская система Украины к нему не готова.

Емец добавил, что за время его работы (21 день) команде удалось восстановить вертикаль государственного санитарного врача.

Глава Минздрава отметил, что пока специалисты контроля за эпидемией, вместе с представителями полиции, пограничниками, мобильными бригадами скорой помощи еще могут остановить тотальное распространение инфекции.

"На третьем этапе я восстанавливаю клиническую вертикаль специалистов интенсивной терапии и реанимации", – добавил Емец. Эти специалисты могут уменьшить смертность от осложнений этой болезни.

Министр также в обращении настоял на создании в Минздраве единого оперативного штаба противодействия коронавирусу. И отметил, что есть такие, кто намеренно создает препятствия в работе ведомства.

Со всей ответственностью заявляю: если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофическим,

– подытожил Емец.

По его словам, уже невозможно спасать жизни только масками и дезинфекторами. Действовать надо решительно – "хирургическими методами, как команда в операционной".

Илья Емец обратился к украинцам: смотрите видео

Важно! По состоянию на вечер 25 марта в Украине клинически подтвердили 145 случаев заражения коронавирусом.



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