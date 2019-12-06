Фармацевтические компании подкупали украинских врачей, чтобы те выписывали их лекарства

Правоохранители разоблачили группу фармацевтических компаний, которая подкупила врачей для продвижения своих лекарственных средств и увеличения их продаж.

В полиции сообщают, что в течение 2018-2019 года представители группы компаний систематически предоставляли врачам учреждений здравоохранения на территории города Киева и других областей неправомерную выгоду.

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За это врачи назначали пациентам лекарства производства именно этой группы компаний. По предварительным данным сумма предоставленных "вознаграждений" составляет 140 миллионов гривен.

Как работала схема?

Деньги на такие услуги фармкомпании находили благодаря уклонению от уплаты налогов. Они заказывали рекламные услуги или услуги по организации проведения медийных мероприятий, которые фактически не предоставлялись.



Фармкомпании подкупили врачей \ unsplash.com

Структуры получали от фармкомпаний деньги, которые перечисляли на карточные счета подконтрольных лиц. В дальнейшем передавали эти средства представителям предприятий фармацевтической группы, которые уже подкупали врачей.

Правоохранители провели обыски в офисах и в помещениях должностных лиц, а также других лиц, которые могут быть причастны к "схеме". И открыто уголовное производство.

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