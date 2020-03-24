Франция усилила карантин из-за коронавируса жесткими запретами
Франция объявила о новых ограничениях и введении штрафов для своих граждан из-за распространения коронавируса Covid-19 в стране.
Об этом пишет французское издание The Local. Новые ограничения объявил премьер-министр Эдуар Филипп.
Читайте также Великобритания ушла на строгий карантин: выходить из дома запрещено
Начиная со вторника, 24 марта, пробежки на расстояние в радиусе более 1 километра от места проживания запрещены. Выходить на улицу для занятия спорта можно только один раз в день и не более, чем на час.
Также было принято решение о закрытии рынков под открытым небом, которые работали во Франции до сих пор.
Нарушение правил карантина во Франции наказывается штрафом в размере 135 евро и 1500 евро в случае повторного игнорирования ограничений в течение 15 дней, а в случае четырех нарушений в течение 30 дней придется заплатить 3700 евро или попасть в тюрьму максимум на 6 месяцев.
Сколько времени живет коронавирус на различных поверхностях / Инфографика 24 канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.