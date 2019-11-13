Искусственный интеллект научили прогнозировать рак

Microsoft и SRL Diagnostics создали систему с искусственным интеллектом, которая может не только выявить рак шейки матки на ранних стадиях, но и предупредить о рисках возникновения этого заболевания.

Эта система быстро анализирует данные многих пациентов и самостоятельно выявляет группы риска. Конечно, окончательное решение и диагностика остаются за врачами, сообщает пресс-служба Microsoft.

Читайте также: Google разработал алгоритм, который диагностирует кожные болезни

ИИ замечает аномалии и предраковое состояние, что может помочь врачам сделать диагностику более качественной, ведь тогда они будут знать наверняка, на что нужно обратить внимание.

В течение дня система может выдать 200 слайдов с результатами на рак шейки матки и 100 слайдов с другими видами рака.

Система еще не используется в повседневной практике, однако ее уже подготовили для тестирования в SRL Diagnostics. Это впервые, когда диагностика с помощью искусственного интеллекта остается на уровне эксперимента и заходит так далеко.

Система может увеличить производительность отдела цитологии примерно в четыре раза. Благодаря ИИ цитологи смогут выполнить диагностику за 2 часа, а сейчас это занимает около 8,

– рассказывает технический руководитель SRL доктор Рой.

По данным ВОЗ, среди самых распространенных видов женских онкологических заболеваний в мире рак шейки находится на седьмом месте, а в Украине – на четвертом.

Сложность этой болезни в том, что на начальных стадиях она протекает бессимптомно. При прогрессировании заболевания у женщины могут появляться следующие симптомы:

Рак шейки матки – симптомы и ранние признаки патологические вагинальные кровотечения;

кровотечения во время или после полового акта, а также спринцевания или осмотра гинекологом;

кровотечение после менопаузы;

боль в тазу;

боль и дискомфорт во время интимных отношений;

на более поздних стадиях развития рака происходит снижение веса, гематурия, гидронефроз, боли в спине и конечностях, повышенная утомляемость.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.