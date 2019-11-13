Искусственный интеллект научили прогнозировать рак

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Искусственный интеллект в медицине
Искусственный интеллект в медицине / Hull York Medical School

Microsoft и SRL Diagnostics создали систему с искусственным интеллектом, которая может не только выявить рак шейки матки на ранних стадиях, но и предупредить о рисках возникновения этого заболевания.

Эта система быстро анализирует данные многих пациентов и самостоятельно выявляет группы риска. Конечно, окончательное решение и диагностика остаются за врачами, сообщает пресс-служба Microsoft.

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ИИ замечает аномалии и предраковое состояние, что может помочь врачам сделать диагностику более качественной, ведь тогда они будут знать наверняка, на что нужно обратить внимание.

В течение дня система может выдать 200 слайдов с результатами на рак шейки матки и 100 слайдов с другими видами рака.

Система еще не используется в повседневной практике, однако ее уже подготовили для тестирования в SRL Diagnostics. Это впервые, когда диагностика с помощью искусственного интеллекта остается на уровне эксперимента и заходит так далеко.

Система может увеличить производительность отдела цитологии примерно в четыре раза. Благодаря ИИ цитологи смогут выполнить диагностику за 2 часа, а сейчас это занимает около 8,
– рассказывает технический руководитель SRL доктор Рой.

По данным ВОЗ, среди самых распространенных видов женских онкологических заболеваний в мире рак шейки находится на седьмом месте, а в Украине – на четвертом.

Сложность этой болезни в том, что на начальных стадиях она протекает бессимптомно. При прогрессировании заболевания у женщины могут появляться следующие симптомы:

 
Рак шейки матки – симптомы и ранние признаки
  • патологические вагинальные кровотечения;
  • кровотечения во время или после полового акта, а также спринцевания или осмотра гинекологом;
  • кровотечение после менопаузы;
  • боль в тазу;
  • боль и дискомфорт во время интимных отношений;
  • на более поздних стадиях развития рака происходит снижение веса, гематурия, гидронефроз, боли в спине и конечностях, повышенная утомляемость.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Техно Здоровая жизнь Здоровье Новости Здоровье Медицина Онкозаболевания Microsoft Искусственный интеллект Женское здоровье
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