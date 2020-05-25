В Ивано-Франковском онкоцентре зафиксировали вспышку коронавируса среди медиков

В Ивано-Франковском онкоцентре ПЦР-тестирование показало положительные результаты на коронавирусную инфекцию у семи человек.

Об этом сообщил председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив на брифинге.

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По его словам, заболели два врача, три медсестры и одна санитарка. В областном фтизиопульмонологическом диспансере лечатся еще три медицинские сестры.

У инфицированных сейчас состояние средней тяжести. Остальные – на амбулаторном лечении.

За время эпидемии COVID-19 подтвердили в 339 работников медучреждений Прикарпатья. С начала распространения в области зафиксирован 1281 случай заражения.

Добавим, о вспышке коронавирусной инфекции в областном онкологическом диспансере в Ивано-Франковской области стало известно в конце апреля, когда заболели четверо медработников.