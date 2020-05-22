Из-за COVID-19 умер председатель райсовета Кременца, отмечавший критическую ситуацию в регионе

Умер председатель Кременецкого райсовета Владимир Стефанский, у которого накануне обнаружили коронавирус. Месяц назад он пытался привлечь внимание к сложной ситуации с COVID-19 в регионе, а неделю назад его госпитализировали с пневмонией в Почаевскую больницу.

У Владимира Стефанского 18 мая обнаружили коронавирус. Болезнь дала осложнение на сердце, в результате чего у чиновника оборвался тромб, и он умер 22 мая в возрасте 49 лет, сообщает Кременец.City.

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Владимир Стефанский возглавлял Кременецкий райсовет с 2015 года. Еще месяц назад в эфире "Право на власть" на 1+1 он обратился к Минздраву и главному санврачау Виктору Ляшко за помощью. Стефанский сообщал о катастрофической ситуации в регионе, нехватке койкомест, средств защиты в больницах и нехватки средств.

Местные жители, комментируя потерю председателя райсовета, отмечают, что именно он добивался выплаты заработной платы медикам и прилагал множество усилий для помощи больным от коронавируса.

Суспильне пишет, что чиновник чувствовал себя плохо еще до госпитализации. После того, как его положили в Почаевскую больницу, он находился на кислородной поддержке и даже начинал идти на улучшение.

По состоянию на 22 мая, на Тернопольщине обнаружили 1105 случаев заражения коронавирусом. Из них 23 летальных, а 720 человек выздоровели. Самая сложная ситуация в Кременецком районе – сейчас там зарегистрировали 376 больных.