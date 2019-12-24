Изобрели устройство, которое обнаруживает любой вирус за считанные минуты
Новое устройство может идентифицировать любой вирус. Оно пригодится врачам, исследователям и даже фермерам, которые сталкиваются с болезнями скота.
Исследователи из Университета штата Пенсильвания разработали прибор, который облегчит идентификацию вирусов, пишет Phys.org.
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Для чего нужно такое устройство
Для эффективного лечения вирусных инфекций возбудитель надо идентифицировать в кратчайшие сроки. Это особенно важно при вспышках неизвестных науке вирусов, которые могут перерасти в полномасштабные эпидемии.
Устройство получило название VIRRION, оно использует нанотрубки. Нанотрубки позволяют уловить широкий спектр вирусов независимо от размера их белковой оболочки. Затем полученные частицы анализируются с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния.
Чтобы обнаружить вирусы даже в сверхмалых концентрациях, образец обогащается наночастицами золота.
Сегодня для обнаружения вирусов используются громоздкие дорогие приборы, однако размеры VIRRION не превышают нескольких сантиметров. Другое преимущество устройства – скорость работы: анализ небольшого образца займет всего несколько минут, а не дней.
Авторы отмечают, что VIRRION будет полезен и врачам, и исследователям, которые следят за эволюцией вирусов. В первую очередь это касается отдаленных регионов со слабым доступом к медицинской помощи.
Кроме того, прибор поможет фермерам вовремя распознать вспышка вируса и сохранить большую часть стада.
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