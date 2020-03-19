Как итальянский городок поборол коронавирус: интересный метод

В итальянском городке Во Эуганео недалеко от Венеции, где зафиксировали первую в стране смерть от COVID-19, нашли способ, как побороть недуг. Местные власти решили провести эксперимент. На заражение вирусом активно тестировали всех жителей. Даже тех, у кого не было симптомов.

Жителей в городке – более 3 тысяч, проверяли всех. Тех, у кого диагноз подтверждался, отправляли на строгий карантин, а вместе с ними и людей, которые контактировали с больным.

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Через десять дней проверку повторили. Однако уже тогда количество больных снизилось на 90%.

Тестирование было крайне важным, оно спасло много жизней,

– сказал мэр города Джулиано Мартини.

Взять пример с маленького итальянского городка и призвала Всемирная организация здравоохранения. "Наше основное послание: тестируйте, тестируйте, тестируйте, – отметил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреєрус.

За минувшие сутки от коронавируса в Италии умерли 475 человек. За одни сутки количество выросло почти на 20%.

Результаты теста показывают, что у нас 2648 новых случаев. По состоянию на среду (18 марта 2020 года – 24 канал) в Италии 28 710 пациентов с коронавирусом. 12 тысяч инфицированных – на самоизоляции дома,

– рассказала глава итальянского Агентства гражданской защиты Анжело Боррелли.

Учитывая эти данные, общее количество смертей – 2978 человек. В то время Италии пытаются помочь китайцы, где и возникла болезнь. В Милан делиться опытом прилетели медики из Поднебесной. С собой привезли 20 тонн оборудования. 40 врачей направятся в больницы Ломбардии, которая больше всего страдает от коронавируса.

Что известно о коронавирусе в Италии?Больше всего в Европе потерпела от эпидемии коронавируса именно Италии. Государство находится на втором месте после Китая по общим показателям инфицированных и погибших в результате эпидемии.



Эпидемия распространяется уже несколько недель подряд, а количество погибших постоянно растет. С первых дней от коронавируса страдал только север государства, в частности, регион Ломбардия. Однако позже болезнь распространилась на всю страну.