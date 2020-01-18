Как избежать акушерского насилия при родах, – Супрун
Акушерское насилие – это действия акушеров или акушерок против воли роженицы. Если не спросили согласия на проведение манипуляции и не объяснили ее последствия, сделали что-то несмотря на отказ или же оказывали эмоциональное или иное давление.
К сожалению, такие случаи имеют место в украинской медицине, рассказала Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.
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Помните, только вы принимаете решение как, где, с кем и когда рожать. Врач или акушер не может заставить вас изменить это решение только потому, что ему так удобнее. Он имеет право дать совет, но не оказывать давления.
Беременная женщина и роженица имеет право:
- Самостоятельно выбирать врача, роддом, способ проведения родов (и связанные с этим риски).
- Знать о запланированном течении родов, правах во время операции и медицинских вмешательствах, на которые имеют право врачи в соответствии с медицинскими протоколами.
- Знать, какие медикаменты назначают и медицинские манипуляции ей планируют делать, с какой целью и последствиями для нее и будущего ребенка.
- Прийти на роды с двумя людьми – отцом, партнером или партнершей, подругой, матерью или доулой. Женщина имеет право на психологическую поддержку, которую хочет.
- Включить музыку, принять душ, поесть или выпить воды, чтобы ослабить боль от схваток. Самостоятельно выбирать положение тела для родов и вообще выбирать место родов – дома или в больнице.
Никакие обвинения, давление, лишние медицинские манипуляции и игнорирование прав не могут иметь место. Границы авторитетности и авторитарности врача в 21 веке определяются медицинскими протоколами, а не привычками, приобретенными от старших коллег. В свою очередь, женщина имеет право выслушать наставления врачей и рожать так, как хочет того сама.
Не молчите о том, что ваши права нарушили / Фото: Unsplash
Как подготовиться к родам
- Знайте свои права и сообщите о них человеку, который будет сопровождать вас на родах. Если ваши права нарушают, фиксируйте это каким-либо образом. Кстати, вы вполне имеете право принести камеру на роды, чтобы не только снять момент рождения, но и мотивировать врачей вести себя в соответствии с медицинскими протоколами.
- Напишите письмо главному врачу, чтобы подтвердить свои права. Если у вас возникнут проблемы с врачами и акушерами до родов, во время или после них, можете ссылаться на ответ главного врача. Впрочем, если это не повлияет, просите их письменно подтвердить отказ по вашей просьбе.
- Вы всегда можете сказать "нет", ведь ни один врач не может обязать вас согласиться на анализы или кесарево сечение. Он должен проинформировать вас о причине, ходе процедуры и ее последствиях, а также получить информированное согласие или отказ.
- Помните и о том, что вы даете жизнь новому человеку и потому вправе переживать о комфорте своих родов.
- В то же время, не стоит бояться роддомов. Как и в любой сфере, там есть много ответственных и профессиональных людей, которые хорошо выполняют свою работу.
Что делать, если стали жертвой акушерского насилия
- Беременная женщина или роженица заслуживают уважительного отношения со стороны врачей и акушеров, но бывает и противоположное, поэтому это нужно просто осознать.
- Поделитесь своим опытом с близкими, чтобы пережить травму, ведь акушерское насилие может привести и к послеродовой депрессии.
- Делитесь своим опытом, чтобы таких случаев становилось меньше. Три года назад Украина присоединилась к мировому движению против акушерского насилия "Революция роз". По хэштегам #StopObstetricViolence и #годімовчати можно найти истории рожениц, пострадавших от него.
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