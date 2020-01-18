Как избежать акушерского насилия при родах, – Супрун

Акушерское насилие – это действия акушеров или акушерок против воли роженицы. Если не спросили согласия на проведение манипуляции и не объяснили ее последствия, сделали что-то несмотря на отказ или же оказывали эмоциональное или иное давление.

К сожалению, такие случаи имеют место в украинской медицине, рассказала Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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Помните, только вы принимаете решение как, где, с кем и когда рожать. Врач или акушер не может заставить вас изменить это решение только потому, что ему так удобнее. Он имеет право дать совет, но не оказывать давления.

Беременная женщина и роженица имеет право:

Самостоятельно выбирать врача, роддом, способ проведения родов (и связанные с этим риски). Знать о запланированном течении родов, правах во время операции и медицинских вмешательствах, на которые имеют право врачи в соответствии с медицинскими протоколами. Знать, какие медикаменты назначают и медицинские манипуляции ей планируют делать, с какой целью и последствиями для нее и будущего ребенка. Прийти на роды с двумя людьми – отцом, партнером или партнершей, подругой, матерью или доулой. Женщина имеет право на психологическую поддержку, которую хочет. Включить музыку, принять душ, поесть или выпить воды, чтобы ослабить боль от схваток. Самостоятельно выбирать положение тела для родов и вообще выбирать место родов – дома или в больнице.

Никакие обвинения, давление, лишние медицинские манипуляции и игнорирование прав не могут иметь место. Границы авторитетности и авторитарности врача в 21 веке определяются медицинскими протоколами, а не привычками, приобретенными от старших коллег. В свою очередь, женщина имеет право выслушать наставления врачей и рожать так, как хочет того сама.



Не молчите о том, что ваши права нарушили / Фото: Unsplash

Как подготовиться к родам

Знайте свои права и сообщите о них человеку, который будет сопровождать вас на родах. Если ваши права нарушают, фиксируйте это каким-либо образом. Кстати, вы вполне имеете право принести камеру на роды, чтобы не только снять момент рождения, но и мотивировать врачей вести себя в соответствии с медицинскими протоколами.

и сообщите о них человеку, который будет сопровождать вас на родах. Если ваши права нарушают, фиксируйте это каким-либо образом. Кстати, вы вполне имеете право принести камеру на роды, чтобы не только снять момент рождения, но и мотивировать врачей вести себя в соответствии с медицинскими протоколами. Напишите письмо главному врачу, чтобы подтвердить свои права. Если у вас возникнут проблемы с врачами и акушерами до родов, во время или после них, можете ссылаться на ответ главного врача. Впрочем, если это не повлияет, просите их письменно подтвердить отказ по вашей просьбе .

. Вы всегда можете сказать "нет", ведь ни один врач не может обязать вас согласиться на анализы или кесарево сечение . Он должен проинформировать вас о причине, ходе процедуры и ее последствиях, а также получить информированное согласие или отказ.

. Он должен проинформировать вас о причине, ходе процедуры и ее последствиях, а также получить информированное согласие или отказ. Помните и о том, что вы даете жизнь новому человеку и потому вправе переживать о комфорте своих родов .

. В то же время, не стоит бояться роддомов. Как и в любой сфере, там есть много ответственных и профессиональных людей, которые хорошо выполняют свою работу.

Что делать, если стали жертвой акушерского насилия

Беременная женщина или роженица заслуживают уважительного отношения со стороны врачей и акушеров, но бывает и противоположное, поэтому это нужно просто осознать.

Поделитесь своим опытом с близкими, чтобы пережить травму, ведь акушерское насилие может привести и к послеродовой депрессии.

Делитесь своим опытом, чтобы таких случаев становилось меньше. Три года назад Украина присоединилась к мировому движению против акушерского насилия "Революция роз". По хэштегам #StopObstetricViolence и #годімовчати можно найти истории рожениц, пострадавших от него.

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