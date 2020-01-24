Как лечат американца, заболевшего коронавирусом: фото
Видимо, США действительно имеет план по сдерживанию коронавируса, по крайней мере подход к лечению явно продуманный. Мужчину, который заболел после визита в Китай, лечат с помощью робота, чтобы никому не удалось подцепить инфекцию.
Робот, оснащенный стетоскопом, помогает врачам диагностировать и брать все необходимые анализы пациента, общаясь с ним через большой экран, пишет CNN.
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Мужчина, который стал первым и пока единственным больным китайским коронавирусом в США, находится сейчас в стабильном состоянии, впрочем с 19 января до сих пор остается в изоляции.
Подход к лечению американца максимально безопасен и достаточно интересен
С подозрением на коронавирус, мужчину доставили в больницу в специальной изолированной камере под названием ISOPOD.
Камера, в которой доставили пациента с коронавирусом / CNN
Пациент лечится в специальном изолированном помещении, которое находится далеко от основной больницы.
К мужчине приставили двух медицинских работников, которые занимаются обслуживанием работа и принимают участие в налаживании связи между больным и ведущими врачами, которые контролируют состояние пациента и общаются с ним через большой экран.
Робот, с помощью которого лечат мужчину / CNN
К слову, это специальная больница с отдельным протоколом для лечения опасных инфекций, таких как Эбола. Отдельный подход позволяет лечить пациентов с инфекционными заболеваниями таким образом, чтобы вирус ни на кого абсолютно не распространялся.
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