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Как лечат американца, заболевшего коронавирусом: фото

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Как в США лечат от коронавируса / businessinsider.com

Видимо, США действительно имеет план по сдерживанию коронавируса, по крайней мере подход к лечению явно продуманный. Мужчину, который заболел после визита в Китай, лечат с помощью робота, чтобы никому не удалось подцепить инфекцию.

Робот, оснащенный стетоскопом, помогает врачам диагностировать и брать все необходимые анализы пациента, общаясь с ним через большой экран, пишет CNN.

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Мужчина, который стал первым и пока единственным больным китайским коронавирусом в США, находится сейчас в стабильном состоянии, впрочем с 19 января до сих пор остается в изоляции.

Подход к лечению американца максимально безопасен и достаточно интересен

С подозрением на коронавирус, мужчину доставили в больницу в специальной изолированной камере под названием ISOPOD.


Камера, в которой доставили пациента с коронавирусом / CNN

Пациент лечится в специальном изолированном помещении, которое находится далеко от основной больницы.

К мужчине приставили двух медицинских работников, которые занимаются обслуживанием работа и принимают участие в налаживании связи между больным и ведущими врачами, которые контролируют состояние пациента и общаются с ним через большой экран.


Робот, с помощью которого лечат мужчину / CNN

К слову, это специальная больница с отдельным протоколом для лечения опасных инфекций, таких как Эбола. Отдельный подход позволяет лечить пациентов с инфекционными заболеваниями таким образом, чтобы вирус ни на кого абсолютно не распространялся.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Техно Пневмония в Китае 2020 Новости Здоровье Здоровая жизнь Разработки робототехника Новости США Инфекция
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