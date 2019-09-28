Как побороть жирный блеск на лице

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Что делать с жирной кожей
Что делать с жирной кожей / unsplash.com

Большинству людей знакома проблема: через несколько часов после умывания появляется жирный блеск.

Это типичная особенность жирной, комбинированной кожи, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.

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Как лечить жирную кожу?

1. Используйте мягкие средства для умывания (пенки / гели), предназначенные для жирной кожи. Умывайтесь с ними утром и вечером. 2 раза в день, не чаще. Иначе вы просто будете повреждать вашу защитную липидную мантию и в ответ кожа будет вырабатывать еще больше жира

2. Не протирать лицо средствами, в составе которых есть спирт (лосьоны, салициловая кислота / борный спирт / настойка календулы). Они также разрушат ваш кожный барьер, будут раздражать кожу и вы получите еще больше жирного блеска.

Матуючі креми можуть маскувати жирний блискМатирующие кремы могут маскировать жирный блеск

3. Обратите внимание на кремы с матирующим действием. Наносить их нужно утром после умывания вместо вашего обычного крема. Следите, чтобы в составе были как увлажняющие компоненты (глицерин, гиалуроновая кислота и др.), так и те, что способны влиять на работу сальных желез (зеленый чай, цинк, натуральные экстракты ромашки, березового сока и др.)

Например: Топикрем АС Матирующий уход, Левран матирующий крем Календула

4. Матирующие салфетки. Они просто обязаны быть у вас. Осторожно промакивайте кожу в течение дня столько раз, сколько нужно.

5. Добавьте средства с ретиноидами, а также с салициловой кислотой. Последняя очистит ваши поры и сделает их менее заметными. А ретиноиды постепенно "заставят" ваши сальные железы работать менее активно и как следствие кожного жира на лице станет значительно меньше.

6. Маски для лица. С глиной, углем, но не передерживайте их на коже. Достаточно 1 раза в неделю.

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Теги: Здоровая жизнь Новости Здоровье Здоровье Лечение Красота Дерматология
Источник: Здоровье 24
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