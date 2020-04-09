Как пройти тестирование на коронавирус, если врач отказывается ставить подозрение: рекомендации

Если врач отказывается Вам ставить подозрение на коронавирус, прежде всего следует проверить симптомы. Если же Вы и дальше считаете, что заразились, следует позвонить на горячую линию Министерства здравоохранения.

Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья (ЦОС) Игорь Кузин во время брифинга 9 апреля.

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Если врач отказывает в проведении исследования, то я рекомендовал бы проверить наличие у себя определенных критериев, поскольку человек может не подпадать под определение случая. Или у него не может быть той симптоматики, говорящей о коронавирусе,

– отметил он.

По словам руководителя ЦОС, если действительно идет отказ врача, тогда следует обращаться на телефонную горячую линию по ситуации с коронавирусом – 0800505840.

Также он напомнил, как в целом происходит процедура тестирования на коронавирус. Так, тестирование на уровне врача должно происходить двумя путями – все зависит от технической возможности доктора.

Врач может самостоятельно отобрать образцы.

Если это телефонное сообщение, тогда могут вызвать мобильную бригаду. Последняя отберет такой образец на месте или в помещении, где проходит самоизоляция. И в таком случае образец доставят в ближайшую лабораторию: Областного лабораторного центра или частную лабораторию.

Кузин добавил, что для образца отбирают мазок из носа или мазок из глотки. И этого материала достаточно для проведения лабораторного исследования.

В некоторых случаях могут применяться быстрые тесты, и для них используют кровь из пальца. Проведение быстрого теста не рекомендуется для подтверждения диагноза COVID-19. В любом случае, даже если быстрый тест показывает положительный результат, у такого человека все равно отберут образцы для проведения ПЦР-исследований,

– подытожил исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья.

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Ситуация с коронавирусом в Украине: главное

По состоянию на 9 апреля в Украине подтвердили 1892 случая COVID-19, из которых 57 человек, к сожалению, умерли. В то же время 45 пациентов выздоровели .

из которых В то же время . Больше всего случаев зафиксировали в Киеве , а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Винницкой областях .

, а также в . Сейчас единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская .

. Больше всего смертей от коронавируса зафиксировали в Ивано-Франковской (15), а также в Черновицкой (6), Ровненской (6) и Киевской областях (5). Также 5 смертей произошли в Киеве .

(15), а также в (6), (6) и (5). Также 5 смертей произошли в . 12 марта Украина ввела карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля .

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но . С 6 апреля в Украине начнут действовать новые карантинные ограничения . В частности, нельзя будет посещать спортивные площадки, нельзя будет ходить группой более чем по 2 человека, также запрещено пребывание в общественных местах без маски или респиратора.

. В частности, нельзя будет посещать спортивные площадки, нельзя будет ходить группой более чем по 2 человека, также запрещено пребывание в общественных местах без маски или респиратора. 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.



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