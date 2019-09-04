Как заставить ребенка больше двигаться: девять хороших способов

С началом нового учебного года дети вынуждены делать уроки в сидячем положении, что может привести к проблемам со здоровьем.

Поэтому родителям необходимо делать все, чтобы в остальное время ребенок много двигался и занимался спортом.

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Не стоит забывать и о том, что родители являются главными примерами в подражании, начните с себя. А лучше – сделайте это вместе.

Как заставить детей быть более активными

1. Просите ребенка помочь вам по дому. Пылесос, веник, тряпка для пыли – неплохой спортивный инвентарь. Подключайте игру, к примеру, в которой ему нужно собрать "космический мусор" с заброшенной планеты.

2. Танцуйте. Потанцуйте сами, и ребенок присоединится. Разыгрывайте под музыку сценки из сказок.

3. Выходите из дома всей семьей, чтобы поиграть в мяч, в боулинг, покататься на коньках или роликах, устроить велопрогулку. Выбирайте для прогулок места с детскими площадками для активного отдыха.

Играйте в шарады. Эта игра развивает не только воображение и смекалку, но и заставляет двигаться. Показывайте с детьми животных, предметы и отвлеченные понятия, используя только тело и мимику.

4. Заведите собаку. Если же ребенок давно мечтает о таком домашнем любимце – не отказывайте ему. С появлением ребенок будет активным, можно также привлечь его к выгулу.

5. Купите шагомеры для всех членов семьи. Устройте различные соревнования с призами и медалями – кто сделает больше шагов в день, кто больше сжег калорий и тому подобное.

6. Уберите телевизор из комнаты ребенка. Поставьте вместо него в детской спортивный инвентарь. Можете повесить в комнате ребенка детскую боксерскую грушу. Имитируйте восточные единоборства, движения фехтовальщиков, стреляйте из лука.

7. Устраивайте "фотоохоту" на прогулках. Храните в альбоме фото скульптур, животных, цветов и тому подобное.

8. Хвалите ребенка за то, что он делает что-то быстро и без колебаний. Но не ругайте тогда, когда он медлителен. Похвалы лучше будут работать, чем замечания и угрозы "убрать планшет" или "запретить мультфильмы".

9. Приглашайте других детей поиграть. В компании сверстников вашему ребенку будет интереснее, он будет больше двигаться.



Приглашайте других детей поиграть

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