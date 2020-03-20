Какая ситуация в больницах Израиля: комментарий медика, который заразился коронавирусом

Врач-ортопед из Израиля во время командировки в Бельгию заразился коронавирусом. О состоянии своего здоровья, карантинных мерах для семьи и ситуации в медучреждениях страны – он рассказал в эксклюзивном комментарии 24 каналу.

Рустам Джаббаров примерно знает, как и где "подхватил" вирус – между 3 и 5 марта, когда находился в Бельгии. Сначала после приезда он чувствовал себя хорошо. Однако через 1,5 дня стал чувствовать недомогание и решил посоветоваться с коллегами, стоит ли идти на работу.

Стоит внимания Коронавирус и бизнес: как правительство Израиля поможет предпринимателям не обанкротиться

"Поскольку я контактировал с медиками из других стран, в частности из севера Италии, мне посоветовали провериться. Ведь если есть вирус, я могу заразить половину больницы, в которой работаю", – отметил он. Мужчина придерживался рекомендаций по самоизоляции еще до того, как получил результат теста. Когда выяснилось, что он положительный, приехала скорая и его госпитализировали.

Врач также рассказал, что для больных коронавирусом пациентов в больнице организовали два отделения, у каждого из них своя цель. В одном находятся люди с подозрением на болезнь. Для них там есть отдельные комнаты, из которых нельзя выходить.

Для тех, у кого диагноз окончательно подтвердился – другое отделение. Там можно выходить в коридор. Мы общаемся между собой, не обязаны сидеть в комнате. Это легче для человека. Ведь все 14 дней сидеть в четырех стенах было бы гораздо труднее,

– подчеркнул он.

Джаббаров также пояснил, что лечение в большинстве случаев – симптоматическое. Ведь к людям переносят болезнь относительно легко. Однако для старших людей, которые имеют другие заболевания, риск больше. Поэтому они могут нуждаться в специфическом лечении.

"У нас здесь есть палаты с аппаратами искусственной вентиляции легких. Пока они просто стоят. Но у нас все готовятся к тому, что скоро будет новая волна обращений в больницу. Ведь, как видим, количество больных постоянно растет", – отметил мужчина.

Ситуация в больницах Израиля: смотрите видео

Кроме этого, врач рассказал, что исследовал литературу по борьбе с новым вирусом. В частности британский медицинский журнал в своей статье подчеркивает: не стоит употреблять ибупрофен, его производные и другие противовоспалительные препараты. Зато можно парацетамол.

Важно! Накануне представители Минздрава Франции 14 марта заявили о том, что нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, наносят вред во время лечения коронавируса.

Джаббаров также рассказал об условиях карантина для родных, которые с ним контактировали. В течение 14 дней им нужно оставаться дома. Продукты и вещи первой необходимости им доставляют к дверям. Человек, который приносит их, уходит – и только тогда его жена открывает дверь и забирает пакет.

Что известно о карантине в Израиле

19 марта премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил о жестком усилении карантинных мер по сдерживанию коронавируса. Запрет на выход из дома без уважительной причины будет действовать в течение недели и может быть продлен.

Выходить на улицу разрешается для покупки продуктов или лекарств, а также для получения медицинской помощи. Исключение сделают для работников жизненно необходимых профессий.

Распространение коронавируса в Израиле: короткоПо состоянию на 20 марта в Израиле зафиксированы более 700 случаев заражения коронавирусом. Смертей из-за болезни в этой стране пока не было, а 15 человек уже смогли вылечиться.



В связи с эпидемией коронавируса Израиль решил закрыть границу для почти всех иностранцев. Спецслужбы Израиля получили полномочия следить за гражданами на карантине, используя электронные средства.



Суммы штрафов за нарушение карантина / Инфографика 24 канала