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Какая ситуация в больницах Израиля: комментарий медика, который заразился коронавирусом

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Врач-ортопед из Израиля во время командировки в Бельгию заразился коронавирусом. О состоянии своего здоровья, карантинных мерах для семьи и ситуации в медучреждениях страны – он рассказал в эксклюзивном комментарии 24 каналу.

Рустам Джаббаров примерно знает, как и где "подхватил" вирус – между 3 и 5 марта, когда находился в Бельгии. Сначала после приезда он чувствовал себя хорошо. Однако через 1,5 дня стал чувствовать недомогание и решил посоветоваться с коллегами, стоит ли идти на работу.

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"Поскольку я контактировал с медиками из других стран, в частности из севера Италии, мне посоветовали провериться. Ведь если есть вирус, я могу заразить половину больницы, в которой работаю", – отметил он. Мужчина придерживался рекомендаций по самоизоляции еще до того, как получил результат теста. Когда выяснилось, что он положительный, приехала скорая и его госпитализировали.

Врач также рассказал, что для больных коронавирусом пациентов в больнице организовали два отделения, у каждого из них своя цель. В одном находятся люди с подозрением на болезнь. Для них там есть отдельные комнаты, из которых нельзя выходить.

Для тех, у кого диагноз окончательно подтвердился – другое отделение. Там можно выходить в коридор. Мы общаемся между собой, не обязаны сидеть в комнате. Это легче для человека. Ведь все 14 дней сидеть в четырех стенах было бы гораздо труднее,
– подчеркнул он.

Джаббаров также пояснил, что лечение в большинстве случаев – симптоматическое. Ведь к людям переносят болезнь относительно легко. Однако для старших людей, которые имеют другие заболевания, риск больше. Поэтому они могут нуждаться в специфическом лечении.

"У нас здесь есть палаты с аппаратами искусственной вентиляции легких. Пока они просто стоят. Но у нас все готовятся к тому, что скоро будет новая волна обращений в больницу. Ведь, как видим, количество больных постоянно растет", – отметил мужчина.

Ситуация в больницах Израиля: смотрите видео

Кроме этого, врач рассказал, что исследовал литературу по борьбе с новым вирусом. В частности британский медицинский журнал в своей статье подчеркивает: не стоит употреблять ибупрофен, его производные и другие противовоспалительные препараты. Зато можно парацетамол.

Важно! Накануне представители Минздрава Франции 14 марта заявили о том, что нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, наносят вред во время лечения коронавируса.

Джаббаров также рассказал об условиях карантина для родных, которые с ним контактировали. В течение 14 дней им нужно оставаться дома. Продукты и вещи первой необходимости им доставляют к дверям. Человек, который приносит их, уходит – и только тогда его жена открывает дверь и забирает пакет.

Что известно о карантине в Израиле

19 марта премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил о жестком усилении карантинных мер по сдерживанию коронавируса. Запрет на выход из дома без уважительной причины будет действовать в течение недели и может быть продлен. 

Выходить на улицу разрешается для покупки продуктов или лекарств, а также для получения медицинской помощи. Исключение сделают для работников жизненно необходимых профессий.

Распространение коронавируса в Израиле: короткоПо состоянию на 20 марта в Израиле зафиксированы более 700 случаев заражения коронавирусом. Смертей из-за болезни в этой стране пока не было, а 15 человек уже смогли вылечиться.

В связи с эпидемией коронавируса Израиль решил закрыть границу для почти всех иностранцев. Спецслужбы Израиля получили полномочия следить за гражданами на карантине, используя электронные средства.

Покарання за порушення карантину
Суммы штрафов за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

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Автор: Ирина Буртык
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Украины Здоровье Лечение Новости Израиля
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