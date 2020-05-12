Какие страны открыли границы: список

Из-за колоссальных потерь и недостатка рабочих некоторые страны спешат открыть границы до конца пандемии коронавируса. Пандемия COVID-19 стала причиной крупнейшего кризиса в туристической отрасли за последние 20 лет. Специалисты считают, что потери туристического потока необходимо будет наверстывать до 5-7 лет.

Европейская комиссия отметила, что снятие границ должно быть поэтапным и иметь приоритет. Вероятнее всего, путешественникам, которые не являются гражданами стран ЕС, позволят путешествовать по Шенгенской зоне в последнюю очередь, сообщает Schengen visa info.

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Список стран, которые открыли границы до конца карантина

Чехия

Чехия стала первой страной, которая решила открыть границы. 24 апреля чешское правительство приняло решение снять запрет на свободное передвижение и позволить гражданам страны выезжать за границу для отдыха.

Вернувшись на территорию страны, путешественник должен будет предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции или пройти 14-дневный карантин.

Страны Балтии: Литва, Латвия и Эстония

Страны Балтии имеют между собой открытые границы и жители этих стран могут свободно передвигаться между Литвой, Латвией и Эстонией без соблюдения карантина С 11 мая Литва разрешила въезд для польских работников, студентов и предпринимателей без карантинных требований. Единственное, что необходимо полякам при пересечении границы – документ, удостоверяющий цель поездки (удостоверение, справка из учебного заведения, документ о месте работы и т.д.).

От 15 мая Балтийские страны откроют границы для всех туристов, но после приезда прибывшие должны будут придерживаться двухнедельной самоизоляции.

Польша

От 13 мая правительство Польши решило освободить от соблюдения карантина поляков, которые работают или учатся в соседних странах ЕС, а также граждан из Чехии, Германии, Словакии, Швеции, Дании и Литвы, которые пересекают польскую границу в профессиональных, деловых, экономических или образовательных целях .

Новое правило не будет применяться к людям, которые практикуют медицинскую профессию и работают в центрах социального обеспечения.

Граждане всех других стран, в том числе украинцы, прибывающие в Польшу, должны пройти 14-дневный карантин.

Финляндия

От 14 мая Финляндия разрешит въезд сезонным рабочим из стран ЕС. Также в страну можно въезжать студентам, обучающимся в Финляндии, по работе, в деловых поездках и людям, которые путешествуют по весомым семейным причинам.

Какие страны планируют открыть границы летом

Некоторые страны заявили, что планируют открыть свои границы летом и даже назвали примерные даты. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации – если она ухудшится, открытие границ вновь перенесут.

Какие страны назвали примерные даты открытия границ:

Грузия – планирует принимать туристов с 1 июля;

– планирует принимать туристов с 1 июля; Кипр – с 9 июня откроет авиасообщение, а с 9 мая – морские порты.

– с 9 июня откроет авиасообщение, а с 9 мая – морские порты. Турция – восстановление международных чартерных рейсов в страны планируют 12 июня, принимать иностранных туристов планируют с 1 июля;

– восстановление международных чартерных рейсов в страны планируют 12 июня, принимать иностранных туристов планируют с 1 июля; Германия – открытие границ для выезда граждан за границу планируют на 14 июня;

– открытие границ для выезда граждан за границу планируют на 14 июня; Словакия – планирует открыть границы с Австрией, Чехией, Польшей и Венгрией 27 мая;



Какие страны откроют границы и когда / Інфографіка 24 канала

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