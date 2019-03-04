7 признаков, что вами манипулируют

Люди считают такое поведение близких привычным и объясняют это тем, что : "Просто он/она такой(-ая)" или "Это так типично для нее/него". Психотерапевт Сергей Киснетив сравнивает эту ситуацию с кучей обуви возле входной двери, к которой привыкаешь со временем и не замечаешь.

Эти виды поведения являются способами контроля над человеком, они порождают дисбаланс власти в отношениях и являются ключом к мотивации другого человека.

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1. Игнорирование ваших мыслей и чувств

Над вами смеются или над вашими словами. Или же людям безразлично, что вы считаете плохим, ваши чувства для них неважны, возможно, смешные или ваши мнения ошибочны. Или же то, что вы "слишком чувствительны" или "слишком эмоциональны" – это манипуляции, чистые и простые.

2. Обзывание или унижение вас

Когда вы жалуетесь на чье-либо действие или бездействие (кто-то не выполнил обещание или заставил вас ждать час) – это одно и это нормально. А вот когда постоянно критикуют характер, начиная со слов "Ты никогда.." или же "Ты постоянно..." – это манипуляции. В этот момент вы чувствуете себя униженным и подавленным.



Вами манипулируют, если критикуют характер, начиная со слов "Ты постоянно..."

И еще ко всему оправдываете этого человека – "Он назвал меня так, потому что я разочаровала его/ее" или "На самом деле, он/она не имел(-а) в виду то, что сказал(-ла). Это был просто такой момент". Так вы только поощряете такое поведение.

3. Газлайтинг

Это силовая игра, в которой один человек воспринимает другого как более слабого и такого, что больше подпадает под манипуляции. Родители часто делают это с детьми, используя при этом свой авторитет для того, чтобы контролировать ситуацию. Такой человек убежден, что знает ваш уровень уверенности в вашем восприятии и неуверенности.

Ваше мнение или видение реальности ставят под сомнение, отрицая все, что вы сказали. А потом человек предполагает, что вы все это выдумали или же неправильно поняли.

4. Отношение к вам с пренебрежением

На ваши слова люди демонстрируют физические жесты, такие как закатывание глаз, чтобы высказать пренебрежение. Они также могут издеваться над вами и вашими словами. Здоровые отношения предполагают взаимное уважение и отсутствие пренебрежения.



К вам относятся с пренебрежением

5. Проектирование чувств человека на вас

Это любимый трюк нарциссов. Вместо того, чтобы брать на себя ответственность за свои негативные чувства, нарциссы провоцируют их на других людиней. Нарцисс пытается сделать, к примеру, гнев, вашим. Несмотря на то, что вы видите его гнев (сжатые кулаки, смыкание челюсти, покраснение) вы вынуждены защищаться и говорить, что вы не злитесь.

6. Манипулирование вашей неуверенностью

Человек использует знание о вас, чтобы быть уверенным, что вы никуда не денетесь. К примеру, вы нервничаете, когда кто-то злится и скорее всего, вы отступите, если вам бросят вызов.

7. Саботаж

Один из токсичных видов поведения – отказ выслушать или обсудить проблему, которую вы подняли. Это вас одновременно и разочаровывает, и унижает. Худшее, что вы можете сделать – взять на себя ответственность за чьей-то отказ от общения. Плохо, когда вы привыкнете к такой самокритике или обвините себя в том, что выбрали "неудачный" время для разговоров.

Все вышеперечисленные виды поведения – это усилия для того, чтобы контролировать вас. Здоровые отношения не должны их содержать.

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