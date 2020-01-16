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Канадец вставил видеокамеру вместо потерянного глаза: фото

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Канадец вставил видеокамеру вместо потерянного глаза / The Eyeborg Project / Daily Mail

Житель Канады Роб Спенс вставил видеокамеру вместо правого глаза, который он потерял в детстве. Мужчину называют терминатором, ведь в устройство-имплант встроили красную светодиодную подсветку.

Об этом пишет издание Daily Mail. Устройство назвали Eyeborg от английских слов "глаз" и киборг.

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Устройство записывает все, что видит Спенс, даже то, как он моргает. Камера не подключена к глазному нерву и не передает изображение в мозг. Мужчина может записывать все, что видит человек в течении 30 минут, а данные по беспроводному соединению передаются в хранилище.

Канадец может смотреть видео как онлайн, так и в записи.

"Для меня быть Eyeborg ("Айборгом") это воспринимать плохие ситуации и превращать их в лучшие. Другими словами, быть одноглазым может быть очень круто", – заявил Спенс.

Канадець вставив відеокамеру замість втраченого ока
Канадец вставил видеокамеру вместо потерянного глаза / The Eyeborg Project / Daily Mail

Канадець вставив відеокамеру замість втраченого ока
Канадец вставил видеокамеру вместо потерянного глаза / The Eyeborg Project / Daily Mail

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Лечение Новости Здоровье Здоровье Техно
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