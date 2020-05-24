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Когда на Киевщине ослабят карантин: в Минздраве рассказали об улучшении показателей

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Карантин в Киевской области 2020 - когда ослабят
Когда на Киевщине ослабят карантин? / EPA

В Киевской области вскоре могут ослабить карантин. Общее количество новых случаев COVID-19 на Киевщине снижается третий день подряд.

Информацию о возможном ослаблении карантина обнародовал Киевский областной лабораторный центр, сообщает пресс-служба Минздрава.

Актуально Какие области не готовы к ослаблению карантина: статистика Минздрава

По данным специалистов, эта тенденция дает основания рассчитывать, что карантин в области можно будет смягчать ближайшие дни. В то же время, когда именно следует этого ожидать, в Минздраве не уточнили.

В Киевской ОГА заверили, что решение об ослаблении карантина примут немедленно, как только показатели позволят это сделать.

Какие области не готовы к ослаблению карантина

По данным Минздрава по состоянию на 24 мая, не отвечают критериям для ослабления карантина по этим показателям девять областей:

  • Волынская область,
  • Днепропетровская область,
  • Донецкая область,
  • Закарпатская область,
  • Киевская,
  • Луганская область,
  • Львовская область,
  • Ровненская,
  • Черновицкая.

При каких условиях может происходить ослабление карантина

  • общее количество новых случаев за последние семь дней на 100 тысяч населения,
  • загруженность коек в больницах,
  • охват тестированием.

Обратите внимание! По состоянию на 24 мая в Украине зафиксировали 20 986 случаев заболевания COVID-19. 617 человек, увы, скончались. Еще 7 108 пациентов уже выздоровели.

Сколько еще продлится карантин в Украине?
Минимум до 22 июня. Ранее Кабмин обнародовал соответствующее постановление. В то же время ослабление карантина уже стартовало. Украинская власть установила 5 этапов выхода из карантина.

Сейчас мы находимся на втором этапе, который стартовал 22 мая. Следующие будут начинаться через каждые 10 дней.

етапи виходу з карантину

5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

Автор: Эмал Наби
Теги: Новости Здоровье Коронавирус в Украине Министерство здравоохранения Украины Карантин в Украине 2020 Новости Киева Здоровье Лечение
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