Когда на Киевщине ослабят карантин: в Минздраве рассказали об улучшении показателей
В Киевской области вскоре могут ослабить карантин. Общее количество новых случаев COVID-19 на Киевщине снижается третий день подряд.
Информацию о возможном ослаблении карантина обнародовал Киевский областной лабораторный центр, сообщает пресс-служба Минздрава.
Актуально Какие области не готовы к ослаблению карантина: статистика Минздрава
По данным специалистов, эта тенденция дает основания рассчитывать, что карантин в области можно будет смягчать ближайшие дни. В то же время, когда именно следует этого ожидать, в Минздраве не уточнили.
В Киевской ОГА заверили, что решение об ослаблении карантина примут немедленно, как только показатели позволят это сделать.
Какие области не готовы к ослаблению карантина
По данным Минздрава по состоянию на 24 мая, не отвечают критериям для ослабления карантина по этим показателям девять областей:
- Волынская область,
- Днепропетровская область,
- Донецкая область,
- Закарпатская область,
- Киевская,
- Луганская область,
- Львовская область,
- Ровненская,
- Черновицкая.
При каких условиях может происходить ослабление карантина
- общее количество новых случаев за последние семь дней на 100 тысяч населения,
- загруженность коек в больницах,
- охват тестированием.
Обратите внимание! По состоянию на 24 мая в Украине зафиксировали 20 986 случаев заболевания COVID-19. 617 человек, увы, скончались. Еще 7 108 пациентов уже выздоровели.
Сколько еще продлится карантин в Украине?
Минимум до 22 июня. Ранее Кабмин обнародовал соответствующее постановление. В то же время ослабление карантина уже стартовало. Украинская власть установила 5 этапов выхода из карантина.
Сейчас мы находимся на втором этапе, который стартовал 22 мая. Следующие будут начинаться через каждые 10 дней.
5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала