Когда на Киевщине ослабят карантин: в Минздраве рассказали об улучшении показателей

В Киевской области вскоре могут ослабить карантин. Общее количество новых случаев COVID-19 на Киевщине снижается третий день подряд.

Информацию о возможном ослаблении карантина обнародовал Киевский областной лабораторный центр, сообщает пресс-служба Минздрава.

Актуально Какие области не готовы к ослаблению карантина: статистика Минздрава

По данным специалистов, эта тенденция дает основания рассчитывать, что карантин в области можно будет смягчать ближайшие дни. В то же время, когда именно следует этого ожидать, в Минздраве не уточнили.

В Киевской ОГА заверили, что решение об ослаблении карантина примут немедленно, как только показатели позволят это сделать.

Какие области не готовы к ослаблению карантина

По данным Минздрава по состоянию на 24 мая, не отвечают критериям для ослабления карантина по этим показателям девять областей:

Волынская область,

Днепропетровская область,

Донецкая область,

Закарпатская область,

Киевская,

Луганская область,

Львовская область,

Ровненская,

Черновицкая.

При каких условиях может происходить ослабление карантина

общее количество новых случаев за последние семь дней на 100 тысяч населения,

загруженность коек в больницах,

охват тестированием.

Обратите внимание! По состоянию на 24 мая в Украине зафиксировали 20 986 случаев заболевания COVID-19. 617 человек, увы, скончались. Еще 7 108 пациентов уже выздоровели.

Сколько еще продлится карантин в Украине?

Минимум до 22 июня. Ранее Кабмин обнародовал соответствующее постановление. В то же время ослабление карантина уже стартовало. Украинская власть установила 5 этапов выхода из карантина.



Сейчас мы находимся на втором этапе, который стартовал 22 мая. Следующие будут начинаться через каждые 10 дней.



5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала