Когда человека с коронавирусом или подозрением на COVID-19 положат в больницу:объяснение ЦОЗ

Если человек имеет подозрение на COVID-19 или соответствующий диагноз (подтвержденный случай инфицирования коронавирусом), то его могут положить в больницу – но только при определенных условиях. Эти условия пояснили в Центре общественного здоровья.

Центр общественного здоровья при Минздраве Украины опубликовал в фейсбуке перечень оснований, по которым инфицированного коронавирусом могут госпитализировать.

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Госпитализация человека, у которого COVID-19 : перечень оснований

Если у человека подозревают COVID-19 или он уже имеет соответствующий диагноз, то его могут положить в больницу при следующих условиях:

Течение болезни средней тяжести или тяжелое (признаки пневмонии и / или дыхательной недостаточности при наличии рентгенологически подтвержденной пневмонии).

Есть клинико-инструментальные данные острого респираторного дистресс-синдрома.

Есть клинико-лабораторные данные сепсиса и / или септического шока.

Есть клинико-лабораторные данные органной / системной недостаточности, кроме дыхательной.

Пациент, независимо от тяжести состояния, относится к группе риска развития осложнений (у него есть сахарный диабет, хроническая патология дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания, тяжелые аллергические болезни, онкологические заболевания и другие).

У пациента, независимо от тяжести состояния, отмечается повышение температуры выше 38 градусов, которая плохо поддается коррекции.

Важно: пациентам, у которых COVID-19 протекает в тяжелой форме, обеспечивается постоянный мониторинг и коррекция лечебных мероприятий в зависимости от сопутствующих патологических состояний.

Госпитализация человека с коронавирусом: что нужно обязательно сделать

Как должен вести себя медработник во время госпитализации человека с подозрением или диагнозом COVID-19:

Медик должен сообщить определенную больницу о том, что направляет туда пациента.

Во время госпитализации пациент должен быть в медицинской маске, если у него нет противопоказаний для ее ношения.

Транспортировать больного следует в машине "скорой" или с помощью частного авто с открытыми окнами.

Пациент должен соблюдать гигиену и дистанцию в более чем 1 метр.

За гигиеной рук должны следить также лица, контактирующие с пациентом во время осмотра и ухода за ним.

Любые поверхности, которые могли испачкаться биологическими выделениями больного, следует продезинфицировать.

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