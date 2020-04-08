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Когда человека с коронавирусом или подозрением на COVID-19 положат в больницу:объяснение ЦОЗ

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При каких условиях людей будут класть в больницу / Иллюстративное фото (pixabay)

Если человек имеет подозрение на COVID-19 или соответствующий диагноз (подтвержденный случай инфицирования коронавирусом), то его могут положить в больницу – но только при определенных условиях. Эти условия пояснили в Центре общественного здоровья.

Центр общественного здоровья при Минздраве Украины опубликовал в фейсбуке перечень оснований, по которым инфицированного коронавирусом могут госпитализировать. 

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Госпитализация человека, у которого COVID-19: перечень оснований

Если у человека подозревают COVID-19 или он уже имеет соответствующий диагноз, то его могут положить в больницу при следующих условиях:

  • Течение болезни средней тяжести или тяжелое (признаки пневмонии и / или дыхательной недостаточности при наличии рентгенологически подтвержденной пневмонии).
  • Есть клинико-инструментальные данные острого респираторного дистресс-синдрома.
  • Есть клинико-лабораторные данные сепсиса и / или септического шока.
  • Есть клинико-лабораторные данные органной / системной недостаточности, кроме дыхательной.
  • Пациент, независимо от тяжести состояния, относится к группе риска развития осложнений (у него есть сахарный диабет, хроническая патология дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания, тяжелые аллергические болезни, онкологические заболевания и другие).
  • У пациента, независимо от тяжести состояния, отмечается повышение температуры выше 38 градусов, которая плохо поддается коррекции.

Важно: пациентам, у которых COVID-19 протекает в тяжелой форме, обеспечивается постоянный мониторинг и коррекция лечебных мероприятий в зависимости от сопутствующих патологических состояний.

Госпитализация человека с коронавирусом: что нужно обязательно сделать

Как должен вести себя медработник во время госпитализации человека с подозрением или диагнозом COVID-19:

  • Медик должен сообщить определенную больницу о том, что направляет туда пациента.
  • Во время госпитализации пациент должен быть в медицинской маске, если у него нет противопоказаний для ее ношения.
  • Транспортировать больного следует в машине "скорой" или с помощью частного авто с открытыми окнами.
  • Пациент должен соблюдать гигиену и дистанцию в более чем 1 метр.
  • За гигиеной рук должны следить также лица, контактирующие с пациентом во время осмотра и ухода за ним.
  • Любые поверхности, которые могли испачкаться биологическими выделениями больного, следует продезинфицировать.

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коронавирус
Как отличить коронавирус от подобных инфекций / Инфографика 24 канала

Автор: Олесь Друкач
Теги: Больница Новости Здоровье Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Медицина Здоровье
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