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      Новости о коронавирусе 7 апреля: ДТП с эвакуированными украинцами, в Китае ни одной смерти

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      Новости о коронавирусе в Украине и мире 7 апреля / sciencemag.org

      В украинских Вооруженных силах первая смерть от коронавируса. Попал в аварию автобус, который эвакуировал украинцев. В Китае за сутки не зафиксировали ни одной смерти. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 7 апреля.

      Новости о коронавирусе в Украине 7 апреля

      Статистика распространения коронавируса в Украине

      • В Украине подтверждено 1462 случая COVID-19 (из них 143 – за последние сутки). 45 человек умерли от коронавируса, 28 выздоровели. 74% инфицированных – люди в возрасте 30 – 69 лет.

      Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн

      География распространения коронавируса в Украине:

      • Винницкая область – 77;
      • Волынская область – 34 (2 летальных);
      • Днепропетровская область – 15;
      • Донецкая область – 10 (1 летальный);
      • Житомирская область – 11 (2 летальных);
      • Закарпатская область – 38 (2 летальных);
      • Запорожская область – 41;
      • Ивано-Франковская область – 160 случаев (9 летальных);
      • Киев – 253 (4 летальных);
      • Киевская область – 97 (5 летальных);
      • Кировоградская область – 53 (1 летальный);
      • Львовская область – 29;
      • Луганская область – 3;
      • Одесская область – 30;
      • Полтавская область – 12;
      • Ровненская область – 40 (5 летальных);
      • Сумская область – 51 (2 летальных);
      • Тернопольская область – 168 (3 летальных);
      • Харьковская область – 1;
      • Херсонская область – 13 (1 летальный);
      • Хмельницкая область – 10;
      • Черкасская область – 62 (1 летальный);
      • Черновицкая область – 247 (6 летальных);
      • Черниговская область – 7 (1 летальный).

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      Главные новости о коронавирусе в Украине

      • В Украине заработало приложение, которое будет контролировать соблюдение обсервации и самоизоляции. Ежедневно в течение 2 недель пользователь будет получать до 10 push-сообщений, в ответ на которые нужно отправить свое фото. В это время будет работать геолокация.
      • В Вооруженных силах Украины – первая смерть от коронавируса. Умерла работница одной из воинских часть в Ивано-Франковской области. Всего в ВСУ подтверждено 4 случая COVID-19.
      • Несмотря на каранин люди пришли в церкви на Благовещение. Внутрь храмов не пускали. В Житомире люди не соблюдали дистанцию, без маски был даже священник, люди принимали причастие.
      • Под Будапештом попал в аварию автобус, который эвакуировал украинцев домой. Восемь человек пострадали, двое в тяжелом состоянии.

      К теме Продлят ли карантин после 24 апреля: прогнозы экспертов

      Новости о коронавирусе в мире за 7 апреля

      Главное о коронавирусе в мире

      • В мире зафиксировано 1 360 247 случаев COVID-19. 75 964 человека умерли от коронавируса, 293 617 выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (367 659), Испания (140 510), Италия (132 547), Германия (103 375), Франция (98 010).
      • Премьер Великобритании Борис Джонсон провел ночь в реанимации. Там ему должны были сделать искусственную вентиляцию легких. К лечению Джонсона подключился Дональд Трамп – он отправил в Лондон ведущих американских фармацевтов.
      • В Японии ввели чрезвычайную ситуацию в Токио, Осаке и еще 5 префектурах. Она будет действовать 30 дней. Стратегия страны такова: уменьшить контакты между людьми на 70 – 80%, за две недели рост числа зараженных достигнет максимума, и тогда можно достичь ее уменьшения.
      • Дания и Чехия, вслед за Австрией, объявили о смягчении карантина. В Чехии расширяют список магазинов, которые могут работать, а также позволят заниматься бесконтактными видами спорта. В Дании планируют открыть начальные школы и садики 15 апреля, если ситуация будет оставаться стабильной. Торговые центры, офисы, старшая школа будут закрытыми как минимум до 10 мая. Многие ограничения будут действовать еще несколько месяцев.
      • Польский сейм принял закон, согласно которому президентские выборы 2020 года проведут путем голосования по почте. Кроме того, могут перенести дату выборов. Первый тур должен состояться 10 мая.
      • Беларусь до сих пор не ввела карантин. Лукашенко категорически против ограничений, "потому что карантин можно ввести в течение суток, а жрать что будем?". Президент утверждает, что никакой угрозы нет, но количество больных в больницах и на самоизоляции ежедневно увеличивается. Сын женщины, умершей от COVID-19, даже подал на Лукашенко в суд за его бездействие.

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      Теги: Новости Украины
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