Новости о коронавирусе 7 апреля: ДТП с эвакуированными украинцами, в Китае ни одной смерти
В украинских Вооруженных силах первая смерть от коронавируса. Попал в аварию автобус, который эвакуировал украинцев. В Китае за сутки не зафиксировали ни одной смерти. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 7 апреля.
Новости о коронавирусе в Украине 7 апреля
Статистика распространения коронавируса в Украине
- В Украине подтверждено 1462 случая COVID-19 (из них 143 – за последние сутки). 45 человек умерли от коронавируса, 28 выздоровели. 74% инфицированных – люди в возрасте 30 – 69 лет.
Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
География распространения коронавируса в Украине:
- Винницкая область – 77;
- Волынская область – 34 (2 летальных);
- Днепропетровская область – 15;
- Донецкая область – 10 (1 летальный);
- Житомирская область – 11 (2 летальных);
- Закарпатская область – 38 (2 летальных);
- Запорожская область – 41;
- Ивано-Франковская область – 160 случаев (9 летальных);
- Киев – 253 (4 летальных);
- Киевская область – 97 (5 летальных);
- Кировоградская область – 53 (1 летальный);
- Львовская область – 29;
- Луганская область – 3;
- Одесская область – 30;
- Полтавская область – 12;
- Ровненская область – 40 (5 летальных);
- Сумская область – 51 (2 летальных);
- Тернопольская область – 168 (3 летальных);
- Харьковская область – 1;
- Херсонская область – 13 (1 летальный);
- Хмельницкая область – 10;
- Черкасская область – 62 (1 летальный);
- Черновицкая область – 247 (6 летальных);
- Черниговская область – 7 (1 летальный).
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Главные новости о коронавирусе в Украине
- В Минздраве считают, что в условиях полного соблюдения карантина Украина сможет вернуться к нормальной жизни через две недели.
- В Украине заработало приложение, которое будет контролировать соблюдение обсервации и самоизоляции. Ежедневно в течение 2 недель пользователь будет получать до 10 push-сообщений, в ответ на которые нужно отправить свое фото. В это время будет работать геолокация.
- В Вооруженных силах Украины – первая смерть от коронавируса. Умерла работница одной из воинских часть в Ивано-Франковской области. Всего в ВСУ подтверждено 4 случая COVID-19.
- Нарушители карантина в Киеве уплатили почти 92 тысячи гривен штрафов.
- Несмотря на каранин люди пришли в церкви на Благовещение. Внутрь храмов не пускали. В Житомире люди не соблюдали дистанцию, без маски был даже священник, люди принимали причастие.
- Под Будапештом попал в аварию автобус, который эвакуировал украинцев домой. Восемь человек пострадали, двое в тяжелом состоянии.
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Новости о коронавирусе в мире за 7 апреля
Главное о коронавирусе в мире
- В мире зафиксировано 1 360 247 случаев COVID-19. 75 964 человека умерли от коронавируса, 293 617 выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (367 659), Испания (140 510), Италия (132 547), Германия (103 375), Франция (98 010).
- В Китае впервые не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса за сутки.
- Премьер Великобритании Борис Джонсон провел ночь в реанимации. Там ему должны были сделать искусственную вентиляцию легких. К лечению Джонсона подключился Дональд Трамп – он отправил в Лондон ведущих американских фармацевтов.
- В Нью-Йорке рассматривают возможность проводить массовые захоронения жертв коронавируса в городских парках. По разным прогнозам, от COVID-19 может умереть от 100 000 до 240 000 американцев.
- В Японии ввели чрезвычайную ситуацию в Токио, Осаке и еще 5 префектурах. Она будет действовать 30 дней. Стратегия страны такова: уменьшить контакты между людьми на 70 – 80%, за две недели рост числа зараженных достигнет максимума, и тогда можно достичь ее уменьшения.
- Дания и Чехия, вслед за Австрией, объявили о смягчении карантина. В Чехии расширяют список магазинов, которые могут работать, а также позволят заниматься бесконтактными видами спорта. В Дании планируют открыть начальные школы и садики 15 апреля, если ситуация будет оставаться стабильной. Торговые центры, офисы, старшая школа будут закрытыми как минимум до 10 мая. Многие ограничения будут действовать еще несколько месяцев.
- Польский сейм принял закон, согласно которому президентские выборы 2020 года проведут путем голосования по почте. Кроме того, могут перенести дату выборов. Первый тур должен состояться 10 мая.
- Беларусь до сих пор не ввела карантин. Лукашенко категорически против ограничений, "потому что карантин можно ввести в течение суток, а жрать что будем?". Президент утверждает, что никакой угрозы нет, но количество больных в больницах и на самоизоляции ежедневно увеличивается. Сын женщины, умершей от COVID-19, даже подал на Лукашенко в суд за его бездействие.
Исследования коронавируса
- Ученые определили, насколько опасны люди-носители коронавируса без симптомов. Только 1 из 15 случаев передачи коронавируса может происходить от здорового на вид человека.
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