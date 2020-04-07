Новости о коронавирусе 7 апреля: ДТП с эвакуированными украинцами, в Китае ни одной смерти

В украинских Вооруженных силах первая смерть от коронавируса. Попал в аварию автобус, который эвакуировал украинцев. В Китае за сутки не зафиксировали ни одной смерти. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 7 апреля.

Новости о коронавирусе в Украине 7 апреля

Статистика распространения коронавируса в Украине

В Украине подтверждено 1462 случая COVID-19 (из них 143 – за последние сутки). 45 человек умерли от коронавируса, 28 выздоровели. 74% инфицированных – люди в возрасте 30 – 69 лет.

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География распространения коронавируса в Украине:

Винницкая область – 77;

Волынская область – 34 (2 летальных);

Днепропетровская область – 15;

Донецкая область – 10 (1 летальный);

Житомирская область – 11 (2 летальных);

Закарпатская область – 38 (2 летальных);

Запорожская область – 41;

Ивано-Франковская область – 160 случаев (9 летальных);

Киев – 253 (4 летальных);

Киевская область – 97 (5 летальных);

Кировоградская область – 53 (1 летальный);

Львовская область – 29;

Луганская область – 3;

Одесская область – 30;

Полтавская область – 12;

Ровненская область – 40 (5 летальных);

Сумская область – 51 (2 летальных);

Тернопольская область – 168 (3 летальных);

Харьковская область – 1;

Херсонская область – 13 (1 летальный);

Хмельницкая область – 10;

Черкасская область – 62 (1 летальный);

Черновицкая область – 247 (6 летальных);

Черниговская область – 7 (1 летальный).

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Главные новости о коронавирусе в Украине

В Минздраве считают, что в условиях полного соблюдения карантина Украина сможет вернуться к нормальной жизни через две недели.

В Украине заработало приложение, которое будет контролировать соблюдение обсервации и самоизоляции. Ежедневно в течение 2 недель пользователь будет получать до 10 push-сообщений, в ответ на которые нужно отправить свое фото. В это время будет работать геолокация.

В Вооруженных силах Украины – первая смерть от коронавируса. Умерла работница одной из воинских часть в Ивано-Франковской области. Всего в ВСУ подтверждено 4 случая COVID-19.

Нарушители карантина в Киеве уплатили почти 92 тысячи гривен штрафов.

Несмотря на каранин люди пришли в церкви на Благовещение. Внутрь храмов не пускали. В Житомире люди не соблюдали дистанцию, без маски был даже священник, люди принимали причастие.

Под Будапештом попал в аварию автобус, который эвакуировал украинцев домой. Восемь человек пострадали, двое в тяжелом состоянии.

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Новости о коронавирусе в мире за 7 апреля

Главное о коронавирусе в мире

В мире зафиксировано 1 360 247 случаев COVID-19. 75 964 человека умерли от коронавируса, 293 617 выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (367 659), Испания (140 510), Италия (132 547), Германия (103 375), Франция (98 010).

В Китае впервые не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса за сутки.

Премьер Великобритании Борис Джонсон провел ночь в реанимации. Там ему должны были сделать искусственную вентиляцию легких. К лечению Джонсона подключился Дональд Трамп – он отправил в Лондон ведущих американских фармацевтов.

В Нью-Йорке рассматривают возможность проводить массовые захоронения жертв коронавируса в городских парках. По разным прогнозам, от COVID-19 может умереть от 100 000 до 240 000 американцев.

В Японии ввели чрезвычайную ситуацию в Токио, Осаке и еще 5 префектурах. Она будет действовать 30 дней. Стратегия страны такова: уменьшить контакты между людьми на 70 – 80%, за две недели рост числа зараженных достигнет максимума, и тогда можно достичь ее уменьшения.

Дания и Чехия, вслед за Австрией, объявили о смягчении карантина. В Чехии расширяют список магазинов, которые могут работать, а также позволят заниматься бесконтактными видами спорта. В Дании планируют открыть начальные школы и садики 15 апреля, если ситуация будет оставаться стабильной. Торговые центры, офисы, старшая школа будут закрытыми как минимум до 10 мая. Многие ограничения будут действовать еще несколько месяцев.

Польский сейм принял закон, согласно которому президентские выборы 2020 года проведут путем голосования по почте. Кроме того, могут перенести дату выборов. Первый тур должен состояться 10 мая.

Беларусь до сих пор не ввела карантин. Лукашенко категорически против ограничений, "потому что карантин можно ввести в течение суток, а жрать что будем?". Президент утверждает, что никакой угрозы нет, но количество больных в больницах и на самоизоляции ежедневно увеличивается. Сын женщины, умершей от COVID-19, даже подал на Лукашенко в суд за его бездействие.

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