Новини про коронавірус 7 квітня: план виходу України з карантину, в Китаї жодної смерті

Влада розробила план виходу з карантину, назвали етапи і дати. В українських Збройних силах перша смерть від коронавірусу. Потрапив в аварію автобус, який евакуював українців. У Китаї за добу не зафіксували жодної смерті. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 7 квітня.

Новини про коронавірус в Україні 7 квітня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

В Україні підтверджено 1462 випадки COVID-19 (з них 143 – за останню добу). 45 людей померли від коронавірусу, 28 одужали. 74% інфікованих – люди віком 30 – 69 років.

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Географія поширення коронавірусу в Україні:

Вінницька область – 77;

Волинська область – 34 (2 летальних);

Дніпропетровська область – 15;

Донецька область – 10 (1 летальний);

Житомирська область – 11 (2 летальних);

Закарпатська область – 38 (2 летальних);

Запорізька область – 41;

Івано-Франківська область – 160 випадків (9 летальних);

Київ – 253 (4 летальних);

Київська область – 97 (5 летальних);

Кіровоградська область – 53 (1 летальний);

Львівська область – 29;

Луганська область – 3;

Одеська область – 30;

Полтавська область – 12;

Рівненська область – 40 (5 летальних);

Сумська область – 51 (2 летальних);

Тернопільська область – 168 (3 летальних);

Харківська область – 1;

Херсонська область – 13 (1 летальний);

Хмельницька область – 10;

Черкаська область – 62 (1 летальний);

Чернівецька область – 247 (6 летальних);

Чернігівська область – 7 (1 летальний).

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Головні новини про коронавірус в Україні

У МОЗ вважають, що за умов повного дотримання карантину Україна зможе повернутися до нормального життя за два тижні.

За даними джерел, влада розробила план виходу України з карантину. Згідно з ним, вже з середини квітня дозволять відкрити частину магазинів. З 1 травня можуть відкритися торгові центри і перукарні. Навчальний процес відновиться в середині травня, тоді ж запрацюють ресторани. Деякі вимоги можуть залишитись в силі аж до вересня, зокрема носіння маски в громадських місцях.

В Україні запрацював додаток, який контролюватиме дотримання обсервації та самоізоляції. Щодня протягом 2 тижнів користувач отримуватиме до 10 push-повідомлень, у відповідь на які потрібно надіслати своє фото. В цей час працюватиме геолокація.

У Збройних силах України – перша смерть від коронавірусу. Померла працівниця однієї з військових частина в Івано-Франківській області. Загалом у ЗСУ підтверджено 4 випадки COVID-19.

Порушники карантину в Києві сплатили майже 92 000 гривень штрафів.

Попри каранин люди прийшли до церков на Благовіщення. Всередину храмів не пускали. У Житомирі люди не дотримувалися дистанції, без маски був навіть священник, люди приймали причастя.

Під Будапештом потрапив в аварію автобус, який евакуював українців додому. Восьмеро людей постраждали, двоє у важкому стані.

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Новини про коронавірус у світі за 7 квітня

Головне про коронавірус у світі

У світі зафіксовано 1 360 247 випадків COVID-19. 75 964 людини померли від коронавірусу, 293 617 одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (367 659), Іспанія (140 510), Італія (132 547), Німеччина (103 375), Франція (98 010).

У Китаї вперше не зафіксовано жодної смерті від коронавірусу за добу.

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон провів ніч в реанімації. Там йому мали зробити штучну вентиляцію легень. До лікування Джонсона підключився Дональд Трамп – він відправив до Лондона провідних американських фармацевтів.

У Нью-Йорку розглядають можливість проводити масові поховання жертв коронавірусу у міських парках. За різними прогнозами, від COVID-19 може померти від 100 000 до 240 000 американців.

В Японії ввели надзвичайну ситуацію в Токіо, Осаці та ще 5 префектурах. Вона діятиме 30 днів. Стратегія країни така: зменшити контакти між людьми на 70 – 80%, за два тижні зростання кількості заражених досягне максимуму, і тоді можна досягти її зменшення.

Данія і Чехія, вслід за Австрією, оголосили про пом'якшення карантину. У Чехії розширюють список магазинів, які можуть працювати, а також дозволять займатися безконтактними видами спорту. У Данії планують відкрити початкові школи і садочки 15 квітня, якщо ситуація залишатиметься стабільною. Торгові центри, офіси, старша школа будуть закритими щонайменше до 10 травня. Багато обмежень діятимуть ще кілька місяців.

Польський сейм ухвалив закон, відповідно до якого президентські вибори 2020 року проведуть шляхом голосування поштою. Крім того, можуть перенести дату виборів. Перший тур має відбутися 10 травня.

Білорусь досі не ввела карантину. Лукашенко категорично проти обмежень, "бо карантин можна ввести протягом доби, а жерти що будемо?". Президент переконує, що ніякої загрози немає, але кількість хворих в лікарніх і на самоізоляції щодня збільшується. Син жінки, яка померла від COVID-19, навіть подав на Лукашенка в суд через його бездіяльність.

Дослідження коронавірусу