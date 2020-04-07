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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Новини про коронавірус 7 квітня: план виходу України з карантину, в Китаї жодної смерті

      - Читать новость на русском
      Новини про коронавірус в Україні та світі 7 квітня / sciencemag.org

      Влада розробила план виходу з карантину, назвали етапи і дати. В українських Збройних силах перша смерть від коронавірусу. Потрапив в аварію автобус, який евакуював українців. У Китаї за добу не зафіксували жодної смерті. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 7 квітня.

      Новини про коронавірус в Україні 7 квітня

      Статистика поширення коронавірусу в Україні 

      • В Україні підтверджено 1462 випадки COVID-19 (з них 143 – за останню добу). 45 людей померли від коронавірусу, 28 одужали. 74% інфікованих – люди віком 30 – 69 років. 

      Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

      Географія поширення коронавірусу в Україні:
      • Вінницька область – 77;
      • Волинська область – 34 (2 летальних);
      • Дніпропетровська область – 15;
      • Донецька область – 10 (1 летальний);
      • Житомирська область – 11 (2 летальних);
      • Закарпатська область – 38 (2 летальних);
      • Запорізька область – 41;
      • Івано-Франківська область – 160 випадків (9 летальних);
      • Київ – 253 (4 летальних);
      • Київська область – 97 (5 летальних);
      • Кіровоградська область – 53 (1 летальний);
      • Львівська область – 29;
      • Луганська область – 3;
      • Одеська область – 30;
      • Полтавська область – 12;
      • Рівненська область – 40 (5 летальних);
      • Сумська область – 51 (2 летальних);
      • Тернопільська область – 168 (3 летальних);
      • Харківська область – 1;
      • Херсонська область – 13 (1 летальний);
      • Хмельницька область – 10;
      • Черкаська область – 62 (1 летальний);
      • Чернівецька область – 247 (6 летальних);
      • Чернігівська область – 7 (1 летальний).

      Цікаво Хто такий Чарльз Лібер і чому його пов'язують зі створенням коронавірусу у Китаї

      Головні новини про коронавірус в Україні

      • За даними джерел, влада розробила план виходу України з карантину. Згідно з ним, вже з середини квітня дозволять відкрити частину магазинів. З 1 травня можуть відкритися торгові центри і перукарні. Навчальний процес відновиться в середині травня, тоді ж запрацюють ресторани. Деякі вимоги можуть залишитись в силі аж до вересня, зокрема носіння маски в громадських місцях.
      • В Україні запрацював додаток, який контролюватиме дотримання обсервації та самоізоляції. Щодня протягом 2 тижнів користувач отримуватиме до 10 push-повідомлень, у відповідь на які потрібно надіслати своє фото. В цей час працюватиме геолокація.
      • У Збройних силах України – перша смерть від коронавірусу. Померла працівниця однієї з військових частина в Івано-Франківській області. Загалом у ЗСУ підтверджено 4 випадки COVID-19.
      • Попри каранин люди прийшли до церков на Благовіщення. Всередину храмів не пускали. У Житомирі люди не дотримувалися дистанції, без маски був навіть священник, люди приймали причастя.

      До теми Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертів

      Новини про коронавірус у світі за 7 квітня

      Головне про коронавірус у світі

      • У світі зафіксовано 1 360 247 випадків COVID-19. 75 964 людини померли від коронавірусу, 293 617 одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (367 659), Іспанія (140 510), Італія (132 547), Німеччина (103 375), Франція (98 010).
      • Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон провів ніч в реанімації. Там йому мали зробити штучну вентиляцію легень. До лікування Джонсона підключився Дональд Трамп – він відправив до Лондона провідних американських фармацевтів.
      • В Японії ввели надзвичайну ситуацію в Токіо, Осаці та ще 5 префектурах. Вона діятиме 30 днів. Стратегія країни така: зменшити контакти між людьми на 70 – 80%, за два тижні зростання кількості заражених досягне максимуму, і тоді можна досягти її зменшення. 
      • Данія і Чехія, вслід за Австрією, оголосили про пом'якшення карантину. У Чехії розширюють список магазинів, які можуть працювати, а також дозволять займатися безконтактними видами спорту. У Данії планують відкрити початкові школи і садочки 15 квітня, якщо ситуація залишатиметься стабільною. Торгові центри, офіси, старша школа будуть закритими щонайменше до 10 травня. Багато обмежень діятимуть ще кілька місяців.
      • Польський сейм ухвалив закон, відповідно до якого президентські вибори 2020 року проведуть шляхом голосування поштою. Крім того, можуть перенести дату виборів. Перший тур має відбутися 10 травня.
      • Білорусь досі не ввела карантину. Лукашенко категорично проти обмежень, "бо карантин можна ввести протягом доби, а жерти що будемо?". Президент переконує, що ніякої загрози немає, але кількість хворих в лікарніх і на самоізоляції щодня збільшується. Син жінки, яка померла від COVID-19, навіть подав на Лукашенка в суд через його бездіяльність.

      Дослідження коронавірусу

      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Здоров'я Новини України
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