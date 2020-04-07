Новини про коронавірус 7 квітня: план виходу України з карантину, в Китаї жодної смерті
Влада розробила план виходу з карантину, назвали етапи і дати. В українських Збройних силах перша смерть від коронавірусу. Потрапив в аварію автобус, який евакуював українців. У Китаї за добу не зафіксували жодної смерті. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 7 квітня.
Новини про коронавірус в Україні 7 квітня
Статистика поширення коронавірусу в Україні
- В Україні підтверджено 1462 випадки COVID-19 (з них 143 – за останню добу). 45 людей померли від коронавірусу, 28 одужали. 74% інфікованих – люди віком 30 – 69 років.
Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
Географія поширення коронавірусу в Україні:
- Вінницька область – 77;
- Волинська область – 34 (2 летальних);
- Дніпропетровська область – 15;
- Донецька область – 10 (1 летальний);
- Житомирська область – 11 (2 летальних);
- Закарпатська область – 38 (2 летальних);
- Запорізька область – 41;
- Івано-Франківська область – 160 випадків (9 летальних);
- Київ – 253 (4 летальних);
- Київська область – 97 (5 летальних);
- Кіровоградська область – 53 (1 летальний);
- Львівська область – 29;
- Луганська область – 3;
- Одеська область – 30;
- Полтавська область – 12;
- Рівненська область – 40 (5 летальних);
- Сумська область – 51 (2 летальних);
- Тернопільська область – 168 (3 летальних);
- Харківська область – 1;
- Херсонська область – 13 (1 летальний);
- Хмельницька область – 10;
- Черкаська область – 62 (1 летальний);
- Чернівецька область – 247 (6 летальних);
- Чернігівська область – 7 (1 летальний).
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Головні новини про коронавірус в Україні
- У МОЗ вважають, що за умов повного дотримання карантину Україна зможе повернутися до нормального життя за два тижні.
- За даними джерел, влада розробила план виходу України з карантину. Згідно з ним, вже з середини квітня дозволять відкрити частину магазинів. З 1 травня можуть відкритися торгові центри і перукарні. Навчальний процес відновиться в середині травня, тоді ж запрацюють ресторани. Деякі вимоги можуть залишитись в силі аж до вересня, зокрема носіння маски в громадських місцях.
- В Україні запрацював додаток, який контролюватиме дотримання обсервації та самоізоляції. Щодня протягом 2 тижнів користувач отримуватиме до 10 push-повідомлень, у відповідь на які потрібно надіслати своє фото. В цей час працюватиме геолокація.
- У Збройних силах України – перша смерть від коронавірусу. Померла працівниця однієї з військових частина в Івано-Франківській області. Загалом у ЗСУ підтверджено 4 випадки COVID-19.
- Порушники карантину в Києві сплатили майже 92 000 гривень штрафів.
- Попри каранин люди прийшли до церков на Благовіщення. Всередину храмів не пускали. У Житомирі люди не дотримувалися дистанції, без маски був навіть священник, люди приймали причастя.
- Під Будапештом потрапив в аварію автобус, який евакуював українців додому. Восьмеро людей постраждали, двоє у важкому стані.
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Новини про коронавірус у світі за 7 квітня
Головне про коронавірус у світі
- У світі зафіксовано 1 360 247 випадків COVID-19. 75 964 людини померли від коронавірусу, 293 617 одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (367 659), Іспанія (140 510), Італія (132 547), Німеччина (103 375), Франція (98 010).
- У Китаї вперше не зафіксовано жодної смерті від коронавірусу за добу.
- Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон провів ніч в реанімації. Там йому мали зробити штучну вентиляцію легень. До лікування Джонсона підключився Дональд Трамп – він відправив до Лондона провідних американських фармацевтів.
- У Нью-Йорку розглядають можливість проводити масові поховання жертв коронавірусу у міських парках. За різними прогнозами, від COVID-19 може померти від 100 000 до 240 000 американців.
- В Японії ввели надзвичайну ситуацію в Токіо, Осаці та ще 5 префектурах. Вона діятиме 30 днів. Стратегія країни така: зменшити контакти між людьми на 70 – 80%, за два тижні зростання кількості заражених досягне максимуму, і тоді можна досягти її зменшення.
- Данія і Чехія, вслід за Австрією, оголосили про пом'якшення карантину. У Чехії розширюють список магазинів, які можуть працювати, а також дозволять займатися безконтактними видами спорту. У Данії планують відкрити початкові школи і садочки 15 квітня, якщо ситуація залишатиметься стабільною. Торгові центри, офіси, старша школа будуть закритими щонайменше до 10 травня. Багато обмежень діятимуть ще кілька місяців.
- Польський сейм ухвалив закон, відповідно до якого президентські вибори 2020 року проведуть шляхом голосування поштою. Крім того, можуть перенести дату виборів. Перший тур має відбутися 10 травня.
- Білорусь досі не ввела карантину. Лукашенко категорично проти обмежень, "бо карантин можна ввести протягом доби, а жерти що будемо?". Президент переконує, що ніякої загрози немає, але кількість хворих в лікарніх і на самоізоляції щодня збільшується. Син жінки, яка померла від COVID-19, навіть подав на Лукашенка в суд через його бездіяльність.
Дослідження коронавірусу
- Вчені визначили, наскільки небезпечними є люди-носії коронавірусу без симптомів. Лише 1 з 15 випадків передачі коронавірусу може відбуватися від здорової на вигляд людини.
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