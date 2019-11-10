Когда лучше принимать лекарства

Все зависит от препарата и заболевания. Для некоторых лекарств время приема не имеет значения, в других случаях препараты важно принимать в одно и то же время каждый день.

По оценкам экспертов, для 30% лекарств время приема имеет значения. Согласно исследованию Hygia Chronotherapy Trial, проведенным сетью испанских медицинских центров и опубликованном в European Heart Journal, лекарства для снижения артериального давления лучше принимать перед ночным сном, а не утром.

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Когда время не играет роли?

В большинстве случаев время приема не играет роли. Например, вы можете принимать антигистаминные препараты, которые не вызывают сонливости или анальгетики, когда они вам нужны.

Однако, важно чтобы соблюдался временной интервал между приемами. Например, парацетамол необходимо принимать с интервалом не менее четырех часов, а если принимать его чаще, то можно получить токсическую дозу.

Преимущественно имеет значения, когда принимать лекарства

Некоторые препараты, например оральные контрацептивы, действительно важно принимать в одно и то же время. Для других прием в одно и то время поможет выработать привычку, дисциплинированность в их употреблении.

Когда время приема важно?

Снотворные препараты, естественно, имеет смысл принимать перед сном. Некоторые антидепрессанты, такие как амитриптилин или миртазапин, тоже могут вызвать сонливость, поэтому их следует принимать на ночь. Некоторые другие препараты, например мочегонные, логичнее принимать утром, чтобы не вставать в туалет ночью.

Почему другие лекарства следует принимать в определенное время, менее очевидно. Чтобы понимать это, нужно знать больше о наших суточных ритмах. Например, ферменты, контролирующие выработку холестерина в печени, наиболее активны ночью. Поэтому препараты для снижения уровня холестерина в крови, например симвастатин, лучше принимать на ночь.

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