Коронавирус в Испании: у скольких людей подтвердили заболевание

Испания стала второй после Италии страной в Европе по количеству случаев заражения новым видом коронавируса. Сколько людей заболело и умерло от коронавируса в Испании – читайте дальше.

На сегодня, 16 марта, в Испании зафиксировано 9 191 случай заражения коронавирусом, из них – 309 человек умерли и 530 выздоровел.

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Для замедления распространения эпидемии коронавируса Испания объявила карантин на территории всей страны с 8 утра 15 марта.

Жителям можно выходить из дома только для того, чтобы купить еду, лекарства, ездить на работу, посещать больницы и банки, а также совершать поездки, связанные с уходом за детьми и пожилыми людьми.

Добавим, президент Каталонии Ким Торра получил положительный результат на коронавирус. Ранее он контактировал с вице-президентом правительства Пере Арагонесом, который также объявил о том, что он инфицировался.

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По состоянию на 16 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 6 513 человек. Общее количество инфицированных – 169 387 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 77 тысяч человек.



Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

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