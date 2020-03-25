Коронавирус в Италии 25 марта 2020 года
В Италии медики продолжают работать в бешеном темпе, спасая жизни людей, заболевших коронавирусом. Только за один день зафиксировали более 5 тысяч новых случаев.
Всего, по состоянию на 25 марта, в Италии подтвердили 74 386 случаев инфицирования коронавирусом. Только за один день количество увеличилось на 5 210.
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Количество смертей составляет 7 503. Стоит сказать, что более 9 тысяч человек выздоровели от Covid-19.
ВОЗ прогнозирует, что в Италии наступит пик распространения коронавируса Covid-19 на этой неделе. После чего, вероятно, распространение болезни пойдет на спад.
33-летний врач Микеле Болдрини рассказал о том, что значительную часть больных составляют люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями, такими как диабет или болезни сердца. По его словам, люди умирают в одиночестве, ведь согласно протоколам они могут видеть своих родственников только через электронные устройства.
Главное о распространении коронавируса в Италии
- Ситуация с коронавирусом в Италии беспокоит весь мир. В стране наибольшее количество смертей из-за болезни в мире, а в больницах уже не хватает коек и необходимых медицинских средств.
- По меньшей мере 2 629 медицинских работников заразились коронавирусом, 13 из которых умерли. Согласно подсчетам, количество больных коронавирусом медиков в Италии составляет 8,3% от общего количества случаев в стране.
- В итальянском городе Бергамо тела умерших от коронавируса приходится перевозить из города. Местный крематорий просто не может справиться с таким большим количеством тел.
- Жителям Италии запретили ходить по улицам. Выходить можно только за продуктами, в аптеку и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.
- В Италии от коронавируса умерли уже 3 украинки.
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