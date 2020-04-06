Как лечат коронавирус и почему нет эффективных препаратов

Лекарства для лечения COVID-19 не существует, поэтому сейчас все силы ученых направлены на то, чтобы его найти. Во всех уголках мира специалисты тестируют десятки препаратов: некоторые из них старые и проверенные временем в лечении других заболеваний, а некоторые – совершенно новые и малоизученные.

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Между тем многие фармацевтические компании, спекулируя на теме коронавируса, начинают продавать свои препараты, которые якобы если и не лечат, то защищают от COVID-19.

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Не тратьте деньги на препараты с недоказанной эффективностью

К примеру, недавно в Украине прогремела новость, что “ведущие отечественные ученые” определили, что препарат Декасан предотвращает распространение коронавируса. Ряд украинских врачей во время пресс-конференции сообщили, что якобы два месяца проводили исследование, в ходе которого проверили свойства данного препарата. Однако, кроме ярких слов во время конференций, никто так и не предоставил описания самого исследования, научных данных и выборки. То есть результаты исследования, как и само исследование, нигде не были опубликованы. Однако, сам препарат Декасан, который производит компания "Юрия-Фарм", не только не имеет ярко выраженной доказательной эффективности даже при обычной простуде, но и опасен, потому что вызывает сильную воспалительную реакцию и разрушает альвеолярную мембрану.

Впоследствии бывший руководитель украинского центра гриппа Александр Гриневич заявил, что другой препарат, а именно Протефлазид, блокирует важный фермент коронавирус, что может тормозить его размножение. В рамках благотворительной помощи этот препарат даже передали трем черновицким больницам. Конечно, он не предоставил описания о том, на какой именно “важный” фермент коронавирус влияет препарат и каким образом. То есть не вышло ни одной публикации или документа, которые могли бы подтвердить слова Гриневича.



Лекарств против коронавируса не существует / Фото: Unsplash

Между тем сам Протефлазид является ничем иным, как фуфломицином. Он не содержит в себе ничего, кроме травы вейника наземного, щучки дернистой, спирта и воды. Зато в инструкции его относят к классу противовирусных и иммунотропных, и обещают волшебное действие при лечении: ОРВИ, герпеса, гепатита, ВИЧ и многих других заболеваний. Странно, что в состав не добавили и чеснок, ведь щучка дернистая и трава вейника хоть и эффективны против ВИЧ (осторожно, сарказм), но разве иммунитет повысят?

Вместе с тем, люди массово советуются в аптеках в отношении защиты от COVID-19. И здесь все зависит от честности и профессионализма самого провизора. Некоторые честно отвечают, что таких лекарств пока не существует, а некоторые начинают предлагать оксолиновую мазь, лекарство против свиного гриппа, противовирусные препараты, и даже Омега-3.

Тем временем, Минздрав Украины призывает граждан не верить фейкам и не покупать лекарства с недоказанной эффективностью. Сейчас нигде нет специального лечения COVID-19, поскольку это совершенно новый вид инфекции. Всем пациентам предоставляется только симптоматическое лечение для облегчения общего состояния в период болезни.



Пациентам с коронавирусом предоставляется только симптоматическое лечение/ Фото: Unsplash

Итак, пока что лучшей профилактикой коронавируса остается стандартная инструкция от ВОЗ:

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Как лечат больных COVID-19 в Украине и мире

Согласно протоколу, пациентов с легкой формой болезни лечат дома. Соответствующее решение врачи принимают после тщательной оценки состояния больного, а также после оценки безопасности его домашней среды.

Кого лечат дома?

Дома лечат тех, у кого нет изменений психического состояния, есть невысокая температура (до 38 градусов), кашель, недомогание, ринорея, боль в горле без каких-либо серьезных симптомов. А также больных с желудочно-кишечными симптомами, такими как тошнота, рвота или диарея.

Согласно вышеперечисленным симптомам, больному приписывают специальное лечение для улучшения его состояния: жаропонижающие, энтеросорбенты, антисептики и прочее. Соответствующие препараты нацелены на ослабление отдельных симптомов и выписываются после изучения анамнеза больного и подбираются индивидуально, в зависимости от сопутствующих заболеваний и аллергических реакций. Стоит отметить, что даже жаропонижающие препараты каждому человеку подходят по-разному: на кого-то одни действуют лучше, а на кого-то хуже и наоборот.

Как лечат тяжелую острую респираторную инфекцию COVID-19?

Во время острого респиратнорного дистресс синдрома в легких человека начинают накапливаться инфильтраты (жидкость). Вследствие чего через некоторое время легкие перестают обеспечивать жизненно-необходимые органы кислородом. Следовательно, пациентам с тяжелыми симптомами терапия должна оказываться незамедлительно. В учреждении должны быть: пульсоксиметры, рабочие кислородные системы и одноразовые кислородные интерфейсы.

Искусственная вентиляция легких пока что дает наилучшие шансы на выживание больных с тяжелыми респираторными симптомами. Во время нарушения дыхания, аппарат снабжает кислородом легочные пути, тем самым давая человеку больше времени на борьбу с инфекцией.

Проблема в том, что аппаратов ИВЛ недостаточно даже в такой развитой стране, как США. Медицинская система просто не была готова к тому, что такому количеству людей одновременно понадобится неотложная помощь.

В это время в Италии медикам уже которую неделю приходится выбирать, кого спасать и подключать к аппаратам.



Больницам необходимы аппараты искусственной вентиляции легких / Фото: Unsplash

По всему миру сейчас ищут действенные препараты для лечения коронавируса. И да, больницы имеют право проводить клинические исследования на пациентах, которым не требуется дополнительное специфическое лечение (люди с сахарным диабетом, гипертонией, онкологией и др). То есть медицинские учреждения имеют право искать новые методы лечения и с согласия консилиума использовать нелицензированные методы вмешательств.

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По состоянию на сейчас, человечество исследовало и исследует 97 препаратов для лечения коронавируса. Часть из них уже признали недейственными, а некоторые еще вовлечены в клинические исследования.

Между тем ВОЗ выделила 4 препарата, которые показывают наилучшие результаты, а именно:

экспериментальный противовирусный препарат Ремдесивир;



препараты против малярии – Хлорохин и Гидроксихлорохил;



комбинация из двух препаратов против ВИЧ – Лопинавир и Ритонавир. А также Лопинавир и Ритонавир в сочетании с Интерферон-бета.

В каких условиях должны работать врачи?

Согласно протоколу, персонал, который контактирует с больными COVID-19, должен иметь при себе следующие средства индивидуальной защиты: перчатки для осмотра с длинными манжетами, щиток для лица из прозрачного пластика, защитные очки, хирургическую или медицинскую маску и устойчивый к жидкости халат.

Однако проблема нехватки средств защиты постигла многие страны мира, в том числе Италию и США. Врачи часто вынуждены контактировать с больными даже без обычных масок и перчаток, в результате чего сами становятся носителями инфекции. К слову, в Италии коронавирусом заболели около 5 тысяч медицинских работников, 23 из которых умерли.

Проблема с необходимым оборудование есть и в украинских больницах. Например, доподлинно известно об инфицировании медперсонала по меньшей мере в четырех областях Украины: Тернопольской, Ивано-Франковской, Винницкой и Черкасской.

Как обстоят дела с разработкой вакцины против коронавируса?

Вакцинация является лучшим средством защиты против вирусов. Пока что ни одна вакцина против COVID-19 не завершила клинические испытания. Следовательно, сейчас весь мир наблюдает за так называемыми "вакцинными гонками", что неудивительно. Ведь та страна, которая первой изобретет такую вакцину, – получит большой рычаг влияния. По состоянию на март, есть около 40 кандидатов на вакцину против коронавируса. В частности, в погоне принимают участие США, Китай, Канада, некоторые страны Европы, Индия и даже Россия. Между тем некоторые фармацевтические компании в США и Китае уже начали тестирование вакцины на людях.



Вакцина против коронавируса будет не раньше, чем через полтора года / Фото: Unsplash

Зато еще в феврале в ВОЗ заявили, что вакцину против коронавируса стоит ожидать примерно через полтора года. Так как перед тем, как выйти на рынок, любая вакцина должна пройти ряд клинических испытаний и получить одобрение.

Проект создан при поддержке МХП.