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Коронавирус обнаружили у 20 семинаристов из Киево-Печерской лавры

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Коронавирус обнаружили у 20 семинаристов из Киево-Печерской лавры
Коронавирус обнаружили у 20 семинаристов из Киево-Печерской лавры / politeka.net/uk

26 апреля коронавирус обнаружили у 20 семинаристов из Киево-Печерской лавры. Одного из них забрали в Александровскую больницу столицы.

Другие заболевшие семинаристы лавры лечатся на самоизоляции под контролем медиков, сообщил 27 апреля на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

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Смотрите видео брифинге Кличко:

Последние новости о коронавирус в Киево-Печерской лавре

27 апреля СМИ со ссылкой на митрополита УПЦ МП Климента распространили информацию, что якобы все монахи Киево-Печерской лавры заразились коронавирусом. Также будто COVID-19 заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии. Впоследствии сам Климент все это опроверг – якобы его не так поняли.

Заметим, что в целом в Киеве за сутки зафиксировали 32 случая заболевания коронавирусом и 1 смерть от болезни. Общее количество больных в столице достигло 1220.

Автор: Ирина Кошанская
Теги: Виталий Кличко Новости Украины Коронавирус COVID-19 Статистика Новости Киева Религия Коронавирус в Украине Києво-Печерськая лавра Лечение Здоровье
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