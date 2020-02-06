Коронавирус уже мог мутировать: Минздрав Китая

На сегодня, специалисты отмечают, что каждый носитель вируса заражает в среднем 2-3 здоровых человека. Сейчас в эпицентре эпидемии не хватает ни диагностических тестов, ни врачей для их проведения. Следовательно, количество больных может быть значительно больше. Также специалисты отмечают, что вирус быстро мутирует.

Китайский коронавирус может оказаться более заразным, чем свидетельствует статистика, предупреждают эксперты, опрошенные CNBC. Сейчас фактор передачи коронавируса оценивается в 2,2. Это означает, что зачастую один носитель заражает двух здоровых людей, иногда – больше.

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Стоит понимать, что пока неизвестно истинных масштабов заражения, ведь темпы распространения вируса остаются стабильно высокими – даже по официальной информации Минздрава Китая.

Сейчас число погибших от коронавируса 2019 vCoV приближается к 500, а число зараженных увеличивается на несколько тысяч каждый день.

Динамика выявления новых случаев вызывает беспокойство,

– заявил профессор Майк Райан, глава экстренных программ ВОЗ.

По данным ВОЗ, примерно у 20% пациентов развивается тяжелая форма пневмонии, которая грозит отказом дыхательной системы.

Передача и распространение болезни

Самый высокий показатель передачи инфекции среди вирусных заболеваний у кори – в различных популяциях от 12 до 18.

В SARS этот показатель на разных стадиях эпидемии составлял от 2 до 5.

У обычного гриппа, а также гриппа-испанки, эпидемия которого унесла около 50 млн. жизней в 1918 году показатель передачи инфекции составлял около 1,8.

Технически эпидемия прекращается, когда показатель передачи падает ниже единицы: это означает, что один зараженный человек не передает инфекцию другому, здоровому, и она идет на спад. SARS становился заразным после проявления симптомов, и они были более явными, чем у коронавируса из Уханя. Когда больных SARS изолировали, показатель упал до 0,4.

Показатель передачи инфекции больше единицы означает, что без мер сдерживания болезнь разойдется по миру.

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