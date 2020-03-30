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Коронавирус в Черкасской области: количество больных COVID-19 достигло 50

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Коронавирус в Черкасской области: последние новости / Иллюстративное фото (pixabay)

В Черкасской области по состоянию на конец дня 29 марта зафиксировали 50 случаев инфицирования коронавирусом. Больных COVID-19 больше всего в Каменке, Черкассах и Умани.

Об этом рассказал в фейсбуке председатель Черкасской областной государственной администрации Роман Боднар.

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Он сообщил, что всего в области больных COVID-19 – 50 человек.

  • В Черкасской городской инфекционной больнице находятся 10 человек.
  • В инфекционном отделении Уманской городской больницы – 6 человек.
  • В Каменке подтвердили инфицирование 28 человек, все они в удовлетворительном состоянии без осложнений.
  • 1 человек с подтвержденным диагнозом лечится дома. 

В Каменке установлено 4 блокпоста, которые работают с 6 утра до 21 вечера. "Каждому, кто прибывает или выбывает из города, проводят температурный скрининг", – сообщил Боднар.

Если у человека, который въезжает в город или выезжает из него, обнаружили признаки коронавируса, то:

  • Информацию об этом человеке передают семейному врачу.
  • После этого к человеку по месту его пребывания едет бригада медиков.
  • Медики отбирают образцы для тестирования на COVID-19.
  • Самоизоляция людей обязательна после подписания соответствующего документа о согласии.

Медицинские учреждения Каменки, Черкасс и Умани планируют за короткое время обеспечить масками, респираторами и костюмами защиты.

Ситуация с коронавируса в Украине: коротко

  • По состоянию на конец дня 29 марта зафиксировано 475 больных, известно о 10 погибших и 6 таких, что выздоровели.
  • По меньшей мере до 25 апреля Украина находится на карантине, границы для иностранцев закрыты.

коронавирус
Напомним простые правила, как защититься от инфекции / Инфографика 24 канала

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Новости Украины Новости Черкасс Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Медицина Здоровье
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