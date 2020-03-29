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      В Каменке коронавирусом заразились пятеро медиков, город закрывают

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      В Каменке коронавирусом заразились пятеро медиков, город закрывают / mandry.ck.ua

      В городе Каменка, что в Черкасской области, зафиксировали 23 случая заражения коронавирусом. В частности, заболели 5 медработников. Поэтому въезд и выезд из населенного пункта ограничат.

      Из-за стремительного распространения коронавируса в городе Черкасской области решили усилить ограничительные меры. Об этом заявил председатель Черкасской ОГА Роман Боднар, сообщает "Прочерк".

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      Вспышка болезни в Каменке. Из 23 инфицированных там – 5 медработников. Въез-двыезд из Каменки будет ограничен,
      – говорится в сообщении.

      Что известно о коронавирусе в Черкасской области

      • В целом в области провели 157 ПЦР-тестов, из них 69 – 28 марта. Тестировали две группы: тех, кто вернулся из-за границы, а также тех, у кого были определенные симптомы.
      • Результаты 46 ПЦР-тестов (43-за 28 марта) были положительными.
      • В инфекционных больницах находятся 15 больных коронавирусом. Все они в состоянии средней тяжести. Амбулаторно лечится 31 человек.
      • В Черкассах находятся 10 больных, из них 7 – жители города, остальные – Каменки, Городища и Черкасского района.
      • Среди больных жителей Черкасс – двухлетний ребенок, трое женщин в возрасте 41, 62 и 63 лет и мужчины в возрасте 25, 28, 48 лет.
      • В Черкасской инфекционной больнице находятся также жители Каменского, Городищенского и Черкасского районов. Это мужчины 59 и 39 лет и женщина 59 лет.

      "Эти цифры заставляют задуматься. Но никакой паники нет. Результаты ожидаемы", – подчеркнул Боднар.

      По его словам, в Черкассах ввели особый режим работы медиков, которые работают с больными коронавирусом. Они работают 7 дней подряд. Далее их проверяют на наличие болезни. После чего медики еще неделю отдыхают. Все время они живут не дома, а в черкасском отеле "Днепр".

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Здоровье Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Медицина Новости Черкасс
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