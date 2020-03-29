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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Кам’янці коронавірусом заразилися п’ятеро медиків, місто закривають

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      У Кам’янці коронавірусом заразилися п’ятеро медиків, місто закривають / mandry.ck.ua

      У місті Кам’янка, що в Черкаській області, зафіксували 23 випадки зараження коронавірусом. Зокрема, захворіли 5 медпрацівників. Тому в'їзд та виїзд із міста обмежать.

      Через стрімке поширення коронавірусу у місті на Черкащині вирішили посилити обмежувальні заходи. Про це заявив голова Черкаської ОДА Роман Боднар, повідомляє "Прочерк".

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      Найбільший спалах недуги у Кам’янці. Із 23 інфікованих там – 5 медпрацівників. В'їзд-виїзд із Кам'янки буде обмежено,
      – йдеться у повідомленні.

      Що відомо про коронавірус на Черкащині

      • Загалом в області провели 157 ПЛР-тестів, з них 69 – 28 березня. Тестували дві групи: тих, хто повернувся з-за кордону, а також тих, хто мав певні симптоми.
      • Результати 46 ПЛР-тестів (43 – за 28 березня) були позитивними.
      • В інфекційних лікарнях перебувають 15 хворих на коронавірус. Усі вони у стані середньої важкості. Амбулаторно лікується 31 людина.
      • У Черкасах перебувають 10 хворих, з них 7 – жителі міста, решта – Кам’янки, Городища і Черкаського району.
      • Серед хворих жителів Черкас – дворічна дитина, троє жінок віком 41, 62 та 63 роки та чоловіки віком 25, 28, 48 років.
      • У Черкаській інфекційній лікарні перебувають також жителі Кам'янського, Городищенського і Черкаського районів. Це чоловіки 59 і 39 років і жінка 59 років.

      "Ці цифри змушують замислитися. Але жодної паніки немає. Результати очікувані", – наголосив Боднар.

      За його словами, у Черкасах запровадили особливий режим роботи медиків, які працюють із хворими на коронавірус. Вони працюють 7 днів поспіль. Далі їх перевіряють на наявність недуги. Після чого медики ще тиждень відпочивають. Весь час вони живуть не вдома, а в черкаському готелі "Дніпро".

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Медицина Здоров'я Новини Черкас Новини України
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