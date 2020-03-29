У Кам’янці коронавірусом заразилися п’ятеро медиків, місто закривають

У місті Кам’янка, що в Черкаській області, зафіксували 23 випадки зараження коронавірусом. Зокрема, захворіли 5 медпрацівників. Тому в'їзд та виїзд із міста обмежать.

Через стрімке поширення коронавірусу у місті на Черкащині вирішили посилити обмежувальні заходи. Про це заявив голова Черкаської ОДА Роман Боднар, повідомляє "Прочерк".

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Найбільший спалах недуги у Кам’янці. Із 23 інфікованих там – 5 медпрацівників. В'їзд-виїзд із Кам'янки буде обмежено,

– йдеться у повідомленні.

Що відомо про коронавірус на Черкащині

Загалом в області провели 157 ПЛР-тестів, з них 69 – 28 березня. Тестували дві групи: тих, хто повернувся з-за кордону, а також тих, хто мав певні симптоми.

Результати 46 ПЛР-тестів (43 – за 28 березня) були позитивними.

В інфекційних лікарнях перебувають 15 хворих на коронавірус. Усі вони у стані середньої важкості. Амбулаторно лікується 31 людина.

У Черкасах перебувають 10 хворих, з них 7 – жителі міста, решта – Кам’янки, Городища і Черкаського району.

Серед хворих жителів Черкас – дворічна дитина, троє жінок віком 41, 62 та 63 роки та чоловіки віком 25, 28, 48 років.

У Черкаській інфекційній лікарні перебувають також жителі Кам'янського, Городищенського і Черкаського районів. Це чоловіки 59 і 39 років і жінка 59 років.

"Ці цифри змушують замислитися. Але жодної паніки немає. Результати очікувані", – наголосив Боднар.

За його словами, у Черкасах запровадили особливий режим роботи медиків, які працюють із хворими на коронавірус. Вони працюють 7 днів поспіль. Далі їх перевіряють на наявність недуги. Після чого медики ще тиждень відпочивають. Весь час вони живуть не вдома, а в черкаському готелі "Дніпро".