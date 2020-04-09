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Коронавирус в Италии: за сутки выздоровело рекордное количество людей

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Коронавирус в Италии / Getty images

Италия остается одним из эпицентров коронавируса в мире. Однако динамика выздоровления растает третьи сутки подряд.

За прошедшие сутки, 8 апреля, в Италии выздоровели 2 тысячи 99 пациентов с коронавирусом, сообщает ANSA.

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Ранее в Италии прогнозировали, что спад эпидемии COVID-19 будет 8 – 10 апреля.

Заметим, что в ВОЗ отметили, что уменьшение количества новых инфицированных коронавируса не может быть поводом для ослабления карантинных мероприятий в Европе.

Что известно о коронавирусе в Италии

  • Италия остается одним из эпицентров пандемии коронавируса в мире.
  • С начала эпидемии в Италии более 139 тысяч человек заразились коронавирусом, умерло – 17 669 человек.
  • Вместе с тем 6 апреля в Италии впервые зафиксировали 636 смертей – это самый низкий показатель с 23 марта.
  • В стране действует жесткий карантин: на улицу нельзя выходить без надобности.
  • За ситуацией в Италии следит весь мир.

коронавірус симптоми
Симптомі коронавируса / Инфографика 24 канала

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение
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