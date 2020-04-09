Коронавирус в Италии: за сутки выздоровело рекордное количество людей
Италия остается одним из эпицентров коронавируса в мире. Однако динамика выздоровления растает третьи сутки подряд.
За прошедшие сутки, 8 апреля, в Италии выздоровели 2 тысячи 99 пациентов с коронавирусом, сообщает ANSA.
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Ранее в Италии прогнозировали, что спад эпидемии COVID-19 будет 8 – 10 апреля.
Заметим, что в ВОЗ отметили, что уменьшение количества новых инфицированных коронавируса не может быть поводом для ослабления карантинных мероприятий в Европе.
Что известно о коронавирусе в Италии
- Италия остается одним из эпицентров пандемии коронавируса в мире.
- С начала эпидемии в Италии более 139 тысяч человек заразились коронавирусом, умерло – 17 669 человек.
- Вместе с тем 6 апреля в Италии впервые зафиксировали 636 смертей – это самый низкий показатель с 23 марта.
- В стране действует жесткий карантин: на улицу нельзя выходить без надобности.
- За ситуацией в Италии следит весь мир.
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