Коронавирус в Италии: за сутки выздоровело рекордное количество людей

Италия остается одним из эпицентров коронавируса в мире. Однако динамика выздоровления растает третьи сутки подряд.

За прошедшие сутки, 8 апреля, в Италии выздоровели 2 тысячи 99 пациентов с коронавирусом, сообщает ANSA.

Важно Десятки украинцев в Италии – в отделениях интенсивной терапии, – посол

Ранее в Италии прогнозировали, что спад эпидемии COVID-19 будет 8 – 10 апреля.

Заметим, что в ВОЗ отметили, что уменьшение количества новых инфицированных коронавируса не может быть поводом для ослабления карантинных мероприятий в Европе.

Что известно о коронавирусе в Италии

Италия остается одним из эпицентров пандемии коронавируса в мире.

С начала эпидемии в Италии более 139 тысяч человек заразились коронавирусом, умерло – 17 669 человек.

Вместе с тем 6 апреля в Италии впервые зафиксировали 636 смертей – это самый низкий показатель с 23 марта.

В стране действует жесткий карантин: на улицу нельзя выходить без надобности.

За ситуацией в Италии следит весь мир.



Симптомі коронавируса / Инфографика 24 канала