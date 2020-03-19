Коронавирус в Украине: на Житомирщине два человека лечились самостоятельно дома

Недавно на Житомирщине от коронавируса умерла женщина. Оказалось, что два человека, которые контактировали с ней, лечились самостоятельно дома. Сейчас их госпитализировали в больницу.

Обе человека находились в контакте с 71-летней женщиной, которая вернулась из Польши в начале марта. Через два дня после этого они заболели, однако к врачам не обратились, сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик на брифинге.

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Он добавил, что заболевшие никому не рассказали о своем контакте с заболевшей женщиной. Впоследствии у них повысилась температура, появилась одышка и кашель.

Есть случай по Брусилову: двое наших граждан, которые действительно контактировали с умершей, они 8 марта были в контакте. О своем пребывании в контакте не заявили, 10 числа заболели, за медицинской помощью не обращались, лечились самостоятельно. Сегодня обратились за помощью, потому что состояние их ухудшилось,

– сказал Суслик.

По его словам, они госпитализированы бригадой экстренной медицинской помощи в Коростышевскую больницу. Заметим, что в Житомире подтвердили первый случай заражения новым видом коронавируса Covid-19.

Что известно о первой жертве коронавируса в Украине?По возвращении из Польши в Украину 1 марта 71-летняя женщина обращалась к врачу с жалобами на высокое давление. Известно, что 8 марта женщина приходила в церковь, хотя первые симптомы болезни у нее проявились еще 3 марта.



12 марта ей диагностировали коронавирус, а уже 13 марта женщины умерла. Врачи подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких, однако состояние больной резко ухудшилось.

Коронавирус в Украине: главное

По состоянию на вечер 19 марта в Украине 18 положительных результатов на коронавирус Covid-19, из них два человека умерли.

Covid-19, из них два человека умерли. 12 марта Украина по всей территории объявила карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.

– до 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей. С 18 марта запрещено железнодорожные, авиа-, автобусные междугородние пассажирские перевозки.

Ограничен экспорт продуктов питания, а также полностью запрещен экспорт средств защиты от коронавируса.



Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

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