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Лекарства, которые создал искусственный интеллект, впервые испытают на людях

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Лечение ОКР / Кадр из фильма "Железный человек"

Японская компания Sumitomo Dainippon Pharma вместе с британской Exscientia объявили о начале первой фазы клинического исследования лекарств, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Специалисты создать препарат DSP-1181 используя платформу искусственного интеллекта Centaur Chemist, которая предназначена для поиска лекарств.

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Препарат DSP-1181 создан для лечения обсессивно-компульсивного расстройства, и сейчас тестирование лекарств проводится в Японии.

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) – это заболевание, характеризующееся навязчивыми обсессия (мыслями) и компульсиями (действиями и ритуалами), которые мешают нормальной жизни человека. Во время ОКР у человека возникают навязчивые мысли, которые он пытается устранить с помощью своеобразных "ритуалов" и различных навязчивых действий.

Навязчивые мысли или поступки могут забирать довольно много времени и быть настолько невыносимыми, что человеку становится трудно нормально жить. Из-за этого у него портятся отношения с родными и друзьями.

Примеры компульсий: ощущение беспокойства, если предметы лежат "на не своему месте", перед выходом из дома стучать по предметам, или смотреть четко 8 раз на себя в зеркало, не наступать на трещины, идти только одним путем или только с одной стороны, касаться к стенам в надуманных местах, постоянно мыть руки и пользоваться антисептиками.

Примеры обсессии: панический страх заболеть, боязнь бактерий и вирусов, навязчивые мысли о смерти или того, что должно произойти что-то плохое.

Исследователи отмечают, что использование искусственного интеллекта позволило завершить этап поисковых исследований менее чем за 12 месяцев. Это достаточно короткий срок, ведь с использованием традиционных методов поисковые исследования составляют 4,5 года.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Техно Новости Здоровье Здоровье Искусственный интеллект Медицина
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