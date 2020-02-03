Лекарства, которые создал искусственный интеллект, впервые испытают на людях

Японская компания Sumitomo Dainippon Pharma вместе с британской Exscientia объявили о начале первой фазы клинического исследования лекарств, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Специалисты создать препарат DSP-1181 используя платформу искусственного интеллекта Centaur Chemist, которая предназначена для поиска лекарств.

К теме: Искусственный интеллект обнаружил новые признаки рецидива, о которых не знали врачи

Препарат DSP-1181 создан для лечения обсессивно-компульсивного расстройства, и сейчас тестирование лекарств проводится в Японии.

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) – это заболевание, характеризующееся навязчивыми обсессия (мыслями) и компульсиями (действиями и ритуалами), которые мешают нормальной жизни человека. Во время ОКР у человека возникают навязчивые мысли, которые он пытается устранить с помощью своеобразных "ритуалов" и различных навязчивых действий.

Навязчивые мысли или поступки могут забирать довольно много времени и быть настолько невыносимыми, что человеку становится трудно нормально жить. Из-за этого у него портятся отношения с родными и друзьями.

Примеры компульсий: ощущение беспокойства, если предметы лежат "на не своему месте", перед выходом из дома стучать по предметам, или смотреть четко 8 раз на себя в зеркало, не наступать на трещины, идти только одним путем или только с одной стороны, касаться к стенам в надуманных местах, постоянно мыть руки и пользоваться антисептиками.

Примеры обсессии: панический страх заболеть, боязнь бактерий и вирусов, навязчивые мысли о смерти или того, что должно произойти что-то плохое.

Исследователи отмечают, что использование искусственного интеллекта позволило завершить этап поисковых исследований менее чем за 12 месяцев. Это достаточно короткий срок, ведь с использованием традиционных методов поисковые исследования составляют 4,5 года.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.